Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un operaio di Prato ha 11 figli e l’Inps deve pagare gli assegni familiari per tutti: i due che vivono in Italia e i restanti nove che vivono in Senegal. Lo ha stabilito il Tribunale di Prato. L’uomo, che vive regolarmente in Italia, ha provato a presentare la domanda con tutti i documenti per accertare la propria situazione familiare, compito difficile per via dei figli nati in Senegal da relazioni poligame diverse. Per il tribunale, però, basta dimostrare che i figli sono suoi per ottenere gli assegni familiari.

Assegno per 2 figli in Italia e 9 in Senegal

Un padre di famiglia è riuscito a ottenere gli assegni familiari per tutti e 11 i suoi figli. Due si trovano in Toscana e abitano con lui, mentre gli altri nove si trovano in Senegal e abitano con le rispettive madri. L’uomo infatti è un operaio senegalese, residente in Italia, con diverse mogli.

La vicenda è divenuta nota per via del contenzioso aperto con l’Inps. Alla fine, il giudice del lavoro del Tribunale di Prato ha dato ragione all’operaio perché i figli residenti in Senegal sono effettivamente i figli della persona che ha chiesto gli assegni familiari.

La vicenda non è passata inosservata alla capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Chiara La Porta, che ha chiesto di rivedere urgentemente i criteri di accesso alle prestazioni e le verifiche dei requisiti quando i familiari risiedono all’estero.

Il contenzioso con l’Inps

L’operaio aveva presentato la domanda per percepire l’assegno unico per i propri figli. L’Inps ha chiesto tutta una serie di documenti, incluso lo stato di famiglia comprensivo dell’intero nucleo.

Una ricostruzione che però risultava complessa a causa di figli nati fuori dal matrimonio, avvenuto in Senegal e registrato presso lo stato civile del Comune di Prato. L’uomo ha cercato quindi di risolvere la questione ricorrendo al comitato provinciale dell’Inps.

Secondo questi, il nucleo familiare è composto da figli nati da relazioni poligame diverse dall’unione riconosciuta dall’ordinamento italiano e per questo non rientravano nello stato di famiglia. La richiesta è stata bocciata anche per il requisito della convivenza che veniva a mancare. Ma l’avvocata che ha difeso l’operaio è riuscita a far riconoscere come “irrilevante” il requisito della residenza. E così il giudice ha dato ragione all’operaio: “È stato documentalmente provato che i nove bambini residenti in Senegal sono effettivamente figli della persona che chiede gli assegni familiari”.

Assegno unico: che cos’è e a chi spetta

L’assegno unico e universale è un sostegno per le famiglie con figli a carico. È un vero e proprio sostegno economico destinato alle famiglie con figli minorenni a carico o con figli fino a 21 anni se però frequentano un corso di formazione scolastica, professionale o universitario, o un tirocinio, oppure sono registrati come disoccupati in cerca di lavoro.

Per poter accedere all’assegno il richiedente deve essere un cittadino italiano, di uno Stato europeo o un familiare titolare di diritto di soggiorno permanente. È possibile ottenere l’assegno anche essendo cittadino extra-UE, ma bisogna avere un permesso di soggiorno di lungo periodo, un permesso unico di lavoro o di ricerca superiore a sei mesi. Restano requisiti anche l’essere soggetto al pagamento dell’Irpef in Italia ed essere residente e domiciliato in Italia per almeno due mesi (anche non continuativi).

L’importo varia a seconda del numero dei figli e del proprio Isee. Per il 2026 la quota arriva fino a 203,80 euro per ciascun figlio minore se si ha un Isee inferiore a 17.468,51 euro. Ma sono previste maggiorazioni per i figli successivi al secondo, se le madri hanno un’età inferiore a 21 anni, per nuclei con quattro o più figli, se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro o per figli con disabilità.

In Italia la poligamia è reato

In Italia la poligamia è reato. Secondo il Codice penale, articolo 556, chi è legato da un matrimonio con effetti civili non ne può contrarre un altro.

La pena è la reclusione da 1 a 5 anni e la stessa pena viene scontata da chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con una persona legata da un matrimonio avente effetti civili.

Eppure la poligamia in Italia esiste ed è legata in molti casi a quanto stabilito nel Corano, che permette a un musulmano di avere più mogli. In questo caso le unioni celebrate in moschea, che non devono essere necessariamente registrate civilmente, sono valide per i musulmani, anche se non per lo Stato italiano, che riconosce solo le nozze registrate in Comune.