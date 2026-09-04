Assessore Alessandro Onorato denuncia di essere stato spiato illegalmente da Pasquale Striano: "A chi serviva?

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma, ha rivelato con video su Instagram di essere stato spiato illegalmente da Pasquale Striano, ex tenente della Guardia di Finanza. “Anch’io ho subito il cosiddetto dossieraggio illegale, chi è che cercava informazioni sensibili sul mio conto, violando le leggi?”, le parole del politico.

Alessandro Onorato spiato illegalmente, cosa è successo

Con un video su Instagram, Alessandro Onorato ha spiegato quanto successo.

“Vi ricordate dello scandalo dei dossieraggi illegali? Quelli che hanno subito politici, imprenditori e giornalisti, i quali, secondo le procure di Perugia e Roma, venivano spiati illegalmente da un ex tenente della Guardia di Finanza per screditarli?”, ha spiegato l’assessore.

Poi l’annuncio: “Sono stato spiato anch’io”.

“Ho appena scoperto, con un certo ritardo, di essere stato spiato illegalmente dall’ex finanziere Pasquale Striano. Anch’io ho subito il cosiddetto dossieraggio illegale”, le sue parole.

Caso Striano, le parole dell’assessore Onorato

Nel video pubblicato sui social, Alessandro Onorato ha anche ricordato il caso Striano.

Non prima di fare alcune domande: “Chi è che cercava informazioni sensibili sul mio conto, violando le leggi? Per chi erano quelle ricerche? A cosa sarebbero servite?”.

L’assessore ha poi spiegato: “Striano, l’ex finanziere infedele, così è come lo definisce l’accusa della Procura, insieme ad alcuni magistrati e giornalisti faceva accessi illegali a conto correnti, a sistemi di controllo dello Stato come banche dati che sono accessibili solo con la richiesta della Magistratura e solo per fondati motivi”.

Alessandro Onorato spiega che dopo due giorni dalla nomina ad assessore a Roma, il 4 novembre del 2021, sarebbe stato fatto un accesso illegale “per verificare i movimenti sul mio conto corrente e su attività economiche e personali”.

Il politico ha precisato poi che “che non hanno trovato nulla, al massimo il mutuo da pagare e qualche cartella delle Agenzie delle Entrate che puntualmente pago”.

Il dossieraggio

Come ricorda SkyTg24, le ricerche del cosiddetto dossieraggio illegale sarebbero state nei confronti, tra gli altri, del ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, l’ex premier Matteo Renzi, la compagna del ministro Matteo Salvini, Francesca Verdini, l’esponente di Fdi Chiara Colosimo e la deputata di Fi Marta Fascina.

Nella lista anche alcuni personaggi del mondo dello sport come Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri.