Assessore Marco Dal Pont si dimette a Belluno, suo figlio tra aggressori di un egiziano preso a calci e pugni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Si è dimesso Marco Dal Pont, assessore alle politiche sociale e alla famiglia del Comune di Belluno. In una lettera ha spiegato di aver preso questa decisione “alla luce di quanto accaduto”. Il figlio Luca Dal Pont è uno dei ragazzi autori del presunto pestaggio ai danni di un cittadino egiziano avvenuto a marzo.

Dimissioni assessore Marco Dal Pont, perché il figlio è indagato

Come riporta RaiNews, sei giovanissimi, quattro maggiorenni e due minorenni, avrebbero aggredito un cittadino egiziano di 46 anni.

Tutto sarebbe nato da un incontro casuale davanti ad una tabaccheria.

Prima una spinta nei confronti dell’uomo e poi l’aggressione con pugni e calci mentre si trovava a terra.

L’intervento di un passante avrebbe fatto scappare i sei ragazzi.

La lettera di Marco Dal Pont

“Ho ritenuto opportuno rimettere le deleghe nelle mani del sindaco, Oscar De Pellegrin”, ha scritto l’assessore Marco Dal Pont.

“Si tratta di una decisione che non deriva in alcun modo dal mio operato amministrativo, che ritengo di aver sempre svolto con impegno, serietà e con autentico spirito di servizio nel pieno rispetto delle Istituzioni, ma esclusivamente dalla volontà di evitare che situazioni estranee all’attività amministrativa possano essere oggetto di strumentalizzazioni o arrecare imbarazzo e difficoltà al lavoro di questa amministrazione che rispetto profondamente e di cui mi sono sentito pienamente parte per 4 anni”, ha chiarito il padre di Luca Dal Pont.

Nella lettera ha infine spiegato che “il sereno svolgimento dell’attività amministrativa e il rispetto che nutro per il sindaco, la giunta e i consiglieri comunali” debbano venire prima di ogni altra considerazione”.

Le parole di Luca Dal Pont

Il Corriere delle Alpi riporta le parole di Luca Dal Pont, figlio di Marco Dal Pont, tramite il suo legale.

“È un litigio personale tra me e questa persona. C’erano stati degli screzi, al distributore automatico di tabacchi di piazza dei Martiri e nella colluttazione mi si è strappata la maglietta. A quel punto, l’ho senz’altro colpito, ma non c’è alcuna implicazione di carattere razziale e non si tratta di un’aggressione da parte del classico branco”.