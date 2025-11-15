Assessore sardo Emanuele Cani cade al ministero e spacca vetrata di Sironi: "Ho avuto paura di morire"
Il racconto dell'assessore regionale sardo Emanuele Cani: la caduta al ministero e la vetrata infranta dell'artista Mario Sironi
“Ho avuto paura di morire”. Così Emanuele Cani, assessore regionale all’Industria della Sardegna, parla dell’incidente che lo ha visto protagonista a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’uomo è inciampato mentre scendeva le scale finendo contro la vetrata monumentale “La Carta del Lavoro” dell’artista Mario Sironi. Per lui solo lievi ferite, ma resta il danno all’opera.
L’episodio è avvenuto mercoledì 12 novembre a Palazzo Piacentini a Roma, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Protagonista della disavventura l’assessore all’Industria della Sardegna Emanuele Cani, al Mimit per un incontro relativo all’Expo 2025.
L’incidente a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy
Come si vede dai video postati sui social, l’assessore è inciampato mentre scendeva la scalinata e, cadendo in avanti, è finito contro una vetrata, sfondandola.
La vetrata sfondata: la “Carta del Lavoro” di Mario Sironi
Quella infranta da Cani non è però una vetrata qualsiasi, ma un’opera d’arte.
Si chiama “Carta del lavoro” ed è un’opera dell’artista futurista Mario Sironi, realizzata nel 1932 per quello che allora era il ministero fascista delle Corporazioni.
L’assessore Emanuele Cani: “Ho avuto paura di morire”
Intervistato da Repubblica, Emanuele Cani racconta quanto successo: “È accaduto tutto in una manciata di secondi: sono inciampato nel tappeto, ho perso l’equilibrio e la mia caduta è terminata sul davanzale”.
“È stato un caso assurdo, poteva capitare a tutti. Ho fatto quelle scale centinaia di volte e non è mai successo nulla”, spiega.
Nell’incidente ha riportato lievi ferite, delle escoriazioni e contusioni, ma “sono stato fortunato”, dice l’assessore, “potevo anche morire“.
“Ho avuto paura – racconta Cani- per me e per la mia famiglia”. Perché, spiega il davanzale dove è finito è a dieci metri di altezza e sotto c’è il vuoto.
“Sono molto dispiaciuto per l’opera”, aggiunge. “La reazione dei media la capisco, ma a livello emotivo è un po’ pesante, ero lì per fare il mio dovere”.
Il valore dell’opera e quanto costa restaurarla
“Il danno purtroppo è irreversibile e il valore dell’opera difficile da quantificare data la sua unicità”, ha detto all’Adnkronos Romana Sironi, nipote dell’artista e curatrice dell’Archivio Mario Sironi.
Per il restauro della vetrata infranta si parla al momento di una spesa di circa 30-40 mila euro.