Assicurazione obbligatoria anche per le moto ferme o inutilizzate, ma il Decreto prevede alcune eccezioni

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2021/2118. Il provvedimento dovrà ora affrontare l’esame in Parlamento e stabilisce nuove norme per quel che riguarda l’assicurazione obbligatoria dei veicoli, comprese le moto ferme o inutilizzate. L’Italia si appresta così ad allinearsi alle regole europee.

Assicurazione obbligatoria per moto ferme, cosa dice il decreto

Secondo la direttiva europea in vigore dal 2024, tutti i mezzi, anche quelli inutilizzati, devono essere obbligatoriamente assicurati. In precedenza l’obbligo era solamente per i veicoli circolanti. In altre parole, è stato stabilito che al di là dell’utilizzo che viene fatto del veicolo, questo deve essere coperto da polizza RC.

Il recepimento della direttiva europea ha però sollevato dei dubbi sulla concreta applicazione delle norme in essa richieste. Il nuovo decreto intende fare totale chiarezza sul tema.

In particolare, viene meglio spiegata la deroga all’obbligo di assicurazione, che riguarda esclusivamente i veicoli non idonei all’uso in maniera stabile perché mancanti di parti essenziali.

Quali mezzi possono non essere assicurati

Secondo il report illustrativo dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, rientrano in questa casistica i mezzi ridotti a rottame o senza motore.

Non rientrano invece le moto o le auto sprovviste di componenti che possono essere facilmente reperibili e reinstallabili, come ad esempio ruote o batterie. Per questi casi l’obbligo assicurativo permane, perché il mezzo viene ritenuto “potenzialmente utilizzabile”.

Riassumendo, se un veicolo è fermo ma per rimetterlo su strada basta reperire e reinstallare alcune componenti questo deve essere coperto dalla polizza RC. Sono quindi esenti dall’obbligo assicurativo solo le moto e le auto strutturalmente inutilizzabili.

Cosa cambia per le moto e le auto d’epoca

Altre novità importanti riguardano moto e auto d’epoca. Il decreto permette di adempiere all’obbligo assicurativo con modalità differenti dalla classica RC. In particolare viene introdotta una distinzione tra rischio statico, legato allo stazionamento del veicolo, e rischio di movimento, legato cioè alla circolazione su strada.

Secondo le nuove norme, sarà così possibile assicurare anche i veicoli che non possono essere messi in moto, come ad esempio quelli presenti nei musei e nelle collezioni espositive. Da capire se tale possibilità sarà estesa anche ai mezzi inutilizzati nei box.

Il decreto apre anche alla possibilità di assicurazioni obbligatorie di durata di meno di un anno per i veicoli usati stagionalmente. Oggi la durata minima della polizza è di un anno o un anno più frazione, anche se è consentito “bloccare” la copertura e “recuperare” i mesi non sfruttati.