Assicurazione Rc Auto più cara nel 2026, stangata per 500 mila automobilisti: le donne saranno più penalizzate

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il 2026 si apre con nuovi rincari per chi guida. Dopo l’aumento dei pedaggi autostradali, a pesare sui bilanci familiari è anche la Rc Auto. Secondo l’osservatorio di Facile.it, oltre 500 mila automobilisti che nel 2025 hanno denunciato un sinistro con colpa vedranno peggiorare la propria classe di merito, con un conseguente aumento del premio assicurativo. L’impatto, inoltre, non sarà uniforme: a pagare di più saranno soprattutto le donne, alcune fasce d’età e chi vive in alcune aree del Paese.

Le Rc Auto costeranno di più nel 2026

Il peggioramento della classe di merito riguarda chi nel 2025 ha dichiarato un incidente con colpa. Secondo i dati dell’osservatorio, il premio medio Rc Auto in Italia si attesta a 629,24 euro, in aumento dell’1,51% rispetto a sei mesi fa, quando era pari a 619,90 euro.

Su base annua, tuttavia, si registra un lieve calo (-2,27%) rispetto a dicembre 2024, quando il premio medio aveva raggiunto i 643,86 euro.

Il dato complessivo nasconde però forti differenze individuali. Per chi perde una o più classi di merito, l’aumento del premio può essere significativo, soprattutto in un contesto in cui il valore medio dei sinistri resta elevato e continua a incidere sui costi sostenuti dalle compagnie assicurative.

Chi sarà più penalizzato

A sorpresa, dallo studio emerge che nel 2025 le donne hanno denunciato più sinistri con colpa rispetto agli uomini. La percentuale di assicurate coinvolte in incidenti con responsabilità è pari all’1,74%, contro l’1,42% degli uomini. Un dato che ribalta quelli del passato e che nel 2026 potrebbe tradursi in premi più alti per migliaia di automobiliste.

Anche l’età incide. La frequenza dei sinistri cresce con l’avanzare degli anni. Si passa dall’1,40% tra i 19 e i 24 anni all’1,73% nella fascia 65-74 anni, fino a un picco del 2,24% tra gli over 75. L’unica eccezione è rappresentata dalla fascia 35-44 anni, che registra il dato più basso (1,23%).

Sul fronte delle professioni, risultano più esposti gli agenti di commercio, con il 3,51% di sinistri con colpa denunciati. Seguono pensionati (1,86%) e impiegati (1,82%), categorie che nel 2026 potrebbero subire rincari più marcati.

Dove si registrano più incidenti

La percentuale nazionale di automobilisti che nel 2025 hanno dichiarato un sinistro con colpa è pari all’1,54%, ma il dato varia sensibilmente da regione a regione. La Liguria guida la classifica negativa con il 2,06%, seguita da Marche (2,01%) e Sardegna (1,96%). Le regioni più virtuose risultano invece Calabria (0,89%), Basilicata (1,20%) e Friuli-Venezia Giulia (1,22%).

A livello provinciale, i valori più elevati si registrano a Fermo (2,84%), Imola (2,54%) e Cagliari (2,53%). All’estremo opposto si colloca Vercelli, con appena lo 0,51% di sinistri con colpa denunciati.

Nonostante il calo complessivo del 14% dei sinistri con colpa rispetto all’anno precedente rappresenti un segnale positivo, il 2026 si apre comunque con un quadro complesso. Alla dinamica degli incidenti si sommano infatti gli aumenti fiscali: dal 1° gennaio l’imposta sulle garanzie accessorie, come infortuni del conducente e assistenza stradale, sale al 12,5%, con il rischio di far lievitare ulteriormente il costo finale delle polizze. Sempre per le auto, aumentano anche le accise sul gasolio, equiparandole a quelle della benzina, con conseguente aumento di prezzo.