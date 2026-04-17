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Eseguito un arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale ad Assisi. L’uomo, un cittadino italiano di 40 anni, è stato fermato dopo aver aggredito i genitori e opposto resistenza agli agenti, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una chiamata al Numero Unico di Emergenza. A chiedere aiuto è stata una donna, madre dell’uomo poi arrestato, che ha riferito agli operatori la situazione di forte agitazione in cui versava il figlio.

La situazione trovata dagli agenti

Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi hanno trovato i genitori del 40enne all’esterno dell’abitazione, entrambi in evidente stato di paura. I due hanno raccontato che il figlio, già protagonista in passato di episodi di aggressività in ambito familiare, aveva appena fatto ritorno a casa e aveva dato in escandescenze, colpendo con pugni le porte e danneggiando l’abitazione.

La reazione violenta e l’arresto

L’uomo, individuato dagli agenti in stato di forte alterazione e con lesioni visibili al volto e alle mani, ha reagito con insulti e minacce nei confronti dei poliziotti. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, ha continuato a opporre una decisa resistenza, arrivando a colpire con un calcio uno degli operatori. Quest’ultimo ha riportato una lesione al polso, giudicata guaribile in 5 giorni.

Le conseguenze per l’uomo

Con notevoli difficoltà, gli agenti sono riusciti a contenere l’uomo in sicurezza e lo hanno condotto presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Assisi. Al termine delle procedure di rito, il 40enne è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e deferito all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA