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Un uomo di 54 anni è stato arrestato ad Assisi per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, dopo aver aggredito una donna in un esercizio commerciale. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno bloccato l’uomo mentre tentava di sottrarsi al controllo.

I fatti: l’aggressione e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi. Gli operatori sono stati allertati da alcune persone presenti nei pressi di un esercizio commerciale, che hanno segnalato un episodio di aggressione ai danni di una donna.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, in evidente stato di alterazione, aveva appena aggredito una donna all’interno del locale. Dopo aver rivolto alla vittima gravi insulti di carattere razzista e sessista mentre si trovava nei servizi igienici, l’uomo si è avvicinato nuovamente alla donna una volta che questa era uscita dal bagno. Nonostante la richiesta di smetterla, l’aggressore ha mantenuto un atteggiamento minaccioso, arrivando a sputare addosso alla donna e, quando lei ha tentato di allontanarlo, l’ha spintonata con forza.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato l’uomo che ha opposto una decisa resistenza, dimenandosi e strattonando i poliziotti nel tentativo di sottrarsi al controllo. Nonostante ciò, è stato fermato e condotto in sicurezza.

Dagli accertamenti svolti e dalle testimonianze raccolte, è emerso che l’uomo si era reso responsabile di gravi comportamenti offensivi e aggressivi nei confronti della donna. Per questi motivi, è stato tratto in arresto con le accuse di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Perugia, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Perugia, in attesa del giudizio per direttissima.

IPA