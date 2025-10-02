Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per lesioni aggravate e minaccia aggravata a seguito di una violenta lite scoppiata in un centro di accoglienza per richiedenti asilo. L’episodio si è verificato nella serata di ieri ad Assisi, quando la responsabile della struttura ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato dopo aver assistito a un’aggressione tra due ospiti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è degenerata a causa di problemi di convivenza tra i due uomini, un cittadino camerunese di 32 anni e un cittadino marocchino di 34 anni, entrambi rimasti feriti durante la colluttazione.

La segnalazione e l’arrivo delle forze dell’ordine

La vicenda ha avuto inizio quando la responsabile del centro di accoglienza ha contattato il Numero Unico di Emergenza per segnalare una aggressione in corso. Un ospite, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe impugnato un coltello e avrebbe aggredito un altro residente della struttura. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi sono intervenuti tempestivamente, trovando il cittadino camerunese fuori dal centro, sul ciglio della strada, mentre cercava di attirare l’attenzione della pattuglia per chiedere aiuto.

La ricostruzione dei fatti

Gli agenti, dopo aver identificato il 32enne camerunese, hanno notato che l’uomo presentava una ferita sul petto, causata da un morso ricevuto durante la lite. Rientrati all’interno della struttura, i poliziotti sono stati avvicinati dal 34enne marocchino, che a sua volta mostrava una vistosa ferita al petto e segnalava la perdita di un dente nell’arcata inferiore. Grazie alle testimonianze raccolte dagli altri ospiti, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’episodio: la lite sarebbe scoppiata per motivi banali legati alla convivenza quotidiana.

La colluttazione e l’uso di armi improprie

Durante la discussione, il cittadino camerunese avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente il marocchino, colpendolo anche con un bastone. L’aggressione avrebbe provocato al marocchino una ferita al petto e la perdita di un dente. In risposta, il cittadino marocchino avrebbe afferrato un coltello dalla cucina, minacciando l’altro ospite. L’intervento degli agenti ha permesso di riportare la calma e di evitare conseguenze più gravi.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni dei feriti

Una volta sedata la lite, i poliziotti hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Entrambi i coinvolti sono stati trasportati al locale ospedale di Assisi, dove sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 5 giorni ciascuno. Le ferite riportate, seppur non gravi, hanno richiesto cure immediate per evitare complicazioni.

IPA