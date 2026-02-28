Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino albanese di 23 anni è stato arrestato a Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, perché trovato in possesso di cocaina destinata allo spaccio, nell’ambito di un’indagine avviata dopo alcune segnalazioni.

Le indagini e la segnalazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita a seguito di alcune segnalazioni che avevano evidenziato la presenza sospetta di un uomo di origine albanese. L’uomo, secondo quanto riferito, si muoveva abitualmente a bordo di un’automobile, fermandosi in diverse aree della frazione di Santa Maria degli Angeli, dove veniva raggiunto da potenziali acquirenti.

L’intervento della Polizia

Nel pomeriggio di giovedì, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi hanno individuato e intercettato il veicolo segnalato. Durante il controllo, il conducente ha mostrato segni evidenti di nervosismo, tra cui tremore alle mani e agitazione. Alla domanda degli operatori circa il possesso di sostanze stupefacenti, l’uomo ha negato ogni addebito e ha dichiarato di avere difficoltà nella comprensione della lingua italiana.

Il tentativo di occultamento e la perquisizione

Durante le fasi del controllo, gli agenti hanno notato che il soggetto cercava di disfarsi di alcuni involucri in cellophane, lasciandoli cadere tra il sedile lato guida e lo sportello, nel tentativo di nascondere la sostanza. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire nove involucri contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di circa 5,96 grammi. Inoltre, sono stati trovati 115 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo, un cittadino albanese nato nel 2000, è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di Assisi per le procedure di rito. Al termine delle formalità, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, dove attende l’udienza di convalida.

IPA