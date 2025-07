Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con scasso e ricettazione sono le accuse a carico di un uomo di 46 anni denunciato dalla Polizia a Assisi per aver tentato di accedere senza biglietto all’Assisi Summer Festival. L’episodio si è verificato lo scorso sabato sera, quando la sicurezza dell’evento ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a causa del comportamento provocatorio dell’uomo, che si è poi rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi è avvenuto nell’ambito dei controlli predisposti per garantire la sicurezza durante l’“Assisi Summer Festival”. Il servizio di vigilanza, rafforzato in occasione dell’evento, ha permesso di individuare tempestivamente la situazione di disturbo causata dall’uomo.

I fatti: il tentativo di ingresso senza biglietto

La sera di sabato, durante le attività di controllo del territorio, la volante del Commissariato di Assisi è stata chiamata a intervenire presso l’area del festival. Un cittadino italiano, nato nel 1977, aveva cercato di accedere all’evento senza essere in possesso del regolare titolo di ingresso. Alla richiesta di mostrare il biglietto da parte del personale addetto alla sicurezza, l’uomo ha reagito con frasi offensive e un atteggiamento provocatorio, attirando l’attenzione degli organizzatori e degli altri presenti.

L’arrivo della Polizia e l’escalation

All’arrivo della volante, la situazione non è migliorata: l’uomo, invece di calmarsi, ha continuato a mantenere un comportamento ostile nei confronti degli agenti. Ha rifiutato di collaborare, opponendo resistenza e rifiutandosi di fornire le proprie generalità, proseguendo con insulti e atteggiamenti di oltraggio verso i pubblici ufficiali.

Le motivazioni dell’intervento

Gli agenti, valutando l’evidente stato di alterazione dell’uomo e il rischio che la situazione potesse degenerare, hanno deciso di accompagnarlo presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Assisi. L’obiettivo era garantire la sicurezza dei cittadini presenti e il regolare svolgimento dell’evento, evitando che il comportamento dell’uomo potesse compromettere l’ordine pubblico.

Le conseguenze: la denuncia

Una volta giunti in Commissariato, e dopo aver completato le formalità di rito, il cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Questi reati sono stati contestati in seguito al comportamento tenuto dall’uomo sia nei confronti del personale di sicurezza che degli agenti intervenuti.

IPA