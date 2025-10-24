Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia ad Assisi, dove una donna è stata soccorsa dopo essere stata aggredita dal compagno per motivi di gelosia. L’uomo, un cittadino italiano di 32 anni, è stato fermato in flagranza di reato e sottoposto agli arresti domiciliari.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in una frazione della città umbra, dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava una lite in abitazione.

L’intervento della Polizia e i primi soccorsi

Gli agenti della Polizia di Stato di Assisi sono giunti rapidamente sul posto, trovando l’abitazione a soqquadro e la vittima in evidente stato di shock, con il volto tumefatto e diverse lesioni. Dopo aver messo in sicurezza la donna, è stato richiesto l’intervento del personale del 118, che ha prestato le prime cure e ha accompagnato la vittima in ospedale. Qui le sono state riscontrate lesioni personali giudicate guaribili in 12 giorni.

La ricostruzione dei fatti

Sentita dagli agenti, la donna ha raccontato di aver avuto una lite con il compagno per motivi di gelosia. Nel corso della discussione, l’uomo l’ha trascinata a letto, le ha tappato la bocca impedendole di respirare e l’ha colpita ripetutamente al volto con dei pugni. La vittima è riuscita a divincolarsi, ma è stata nuovamente raggiunta e colpita dal 32enne, che le ha fatto cadere anche un dente. Solo dopo essere riuscita a fuggire, la donna ha potuto chiedere aiuto e segnalare l’accaduto alla Polizia di Stato.

Precedenti episodi e provvedimenti

Dagli accertamenti degli agenti è emerso che tra la coppia si erano già verificati diversi episodi analoghi di maltrattamenti. In passato, la donna aveva sporto denuncia, ma le continue ritrattazioni, sintomatiche di una condizione di abuso e soggezione, non le avevano permesso di allontanarsi definitivamente dal compagno. Nel 2023, l’Autorità Giudiziaria aveva emesso nei confronti dell’uomo una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, poi revocata quando i due erano tornati insieme.

Ulteriori provvedimenti e violazioni

A febbraio dell’anno scorso, il Questore della Provincia di Perugia aveva emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’uomo, intimandogli di astenersi da qualsiasi comportamento che potesse mettere in pericolo l’incolumità fisica e psichica della compagna. Tuttavia, a giugno dello stesso anno, si è verificato un nuovo episodio di violenza, che ha portato a un ulteriore provvedimento di divieto di avvicinamento, questa volta con monitoraggio elettronico. Anche questa misura è stata violata più volte dal 32enne e successivamente revocata a seguito della decisione della vittima di riprendere la relazione.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce della gravità dell’ultimo episodio, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne. Dopo il giudizio di convalida, l’arresto è stato confermato e il GIP, ritenendo gravi e sussistenti gli indizi di colpevolezza e il rischio di reiterazione del reato, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA