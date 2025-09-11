Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 38 anni è s denunciato per violenza sessuale, diffamazione e minaccia aggravata il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto pochi giorni fa in un esercizio pubblico di Assisi. L’episodio si è verificato a tarda notte, quando l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici, è stato segnalato come molesto e aggressivo all’interno di un locale vicino alla sua abitazione. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è degenerata rapidamente, coinvolgendo la barista e altri avventori del locale.

La segnalazione e l’arrivo della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una chiamata al Numero Unico di Emergenza. Alcuni clienti, preoccupati per il comportamento dell’uomo, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il soggetto, già noto alle autorità per precedenti legati a lesioni personali, rissa e stupefacenti, si trovava in uno stato di alterazione e ha iniziato a importunare la barista con commenti offensivi e irriverenti. Nonostante i tentativi del titolare di allontanarlo, l’uomo ha continuato con la sua condotta aggressiva.

L’aggressione alla barista e la reazione dei presenti

La situazione è peggiorata quando il 38enne si è avventato contro la barista, strattonandola, insultandola e palpeggiandola nelle parti intime, configurando così il reato di violenza sessuale. In preda a uno scatto d’ira, l’uomo ha poi minacciato e tentato di aggredire sia il titolare che altri clienti, prima brandendo una bottiglia di vetro e successivamente uno sgabello di ferro. Solo grazie all’intervento tempestivo di alcuni avventori, il titolare è riuscito a bloccare l’aggressore, che è stato poi contenuto in sicurezza dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi.

L’identificazione e i precedenti dell’uomo

Gli agenti, una volta riportata la calma all’interno del locale, hanno identificato il 38enne, scoprendo che era già gravato da diversi precedenti di polizia per lesioni personali, rissa e reati legati agli stupefacenti. In passato, a seguito di questi episodi, gli era stata anche ritirata la patente. L’uomo, quindi, non era nuovo a comportamenti violenti e pericolosi, soprattutto all’interno di locali pubblici.

Le denunce delle vittime e la ricostruzione dei fatti

A seguito del trauma subito, sia la barista che il titolare del locale hanno deciso di sporgere formale querela presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Assisi. Gli agenti hanno raccolto le dichiarazioni delle due parti offese e hanno esaminato i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interna del locale. Grazie a queste prove, è stato possibile ricostruire con precisione la dinamica degli eventi che hanno portato alla denuncia dell’uomo per violenza sessuale, diffamazione e minaccia aggravata.

I provvedimenti adottati dalle autorità

Alla luce della gravità delle condotte, il Questore di Perugia ha emesso nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione dell’avviso orale e ha avviato la procedura per l’emissione del divieto di accesso ai locali pubblici. Questi provvedimenti restrittivi si aggiungono alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, che ora dovrà valutare le responsabilità dell’indagato e le eventuali misure cautelari da adottare.

