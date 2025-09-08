Assist a Stefano De Martino e Affari Tuoi da Cinque Minuti di Bruno Vespa, perché slitta il ritorno

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La sfida tra “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” anima l’access prime time: mentre Gerry Scotti supera Stefano De Martino negli ascolti complessivi, e la Rai tenta di dare una mano al suo conduttore, decidendo di far slittare “Cinque Minuti” di Bruno Vespa al 29 settembre.

Bruno Vespa fa un passo indietro per Affari Tuoi

Il confronto televisivo dell’access prime time è quello che di recente ha portato grande subbuglio in casa Rai, dopo anni di dominio incontrastato grazie agli ascolti di “Affari Tuoi“.

Per sostenere la sfida di Stefano De Martino a Gerry Scotti e la sua “Ruota della Fortuna”, arriva ora l’aiuto di Bruno Vespa che attenderà ancora qualche settimana il ritorno del suo programma, “Cinque Minuti”.

In questo modo, “Affari tuoi” potrà godere del traino del Tg1, che resta in vantaggio sul concorrente Tg5.

La tv pubblica ha infatti deciso di rinviare il ritorno del programma al 29 settembre, per concedere più tempo a De Martino per “testare meglio la propria reazione a La Ruota della Fortuna”, come spiegato dallo stesso Vespa, che sarà comunque regolarmente in onda con “Porta a Porta”.

Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Negli ultimi giorni la rivalità tra “Affari Tuoi” e il nuovo quiz show di Canale 5 ha acceso l’interesse anche di chi non segue abitualmente la televisione.

Lo scorso anno il format Rai, guidato per la prima volta da De Martino, aveva surclassato lo storico programma Mediaset “Striscia la Notizia“, al punto di spingere Berlusconi a sospenderlo per dopo decenni di intoccabilità.

La risposta è stata quella del reboot de “La Ruota della Fortuna”, affidata a Scotti e Samira Lui. L’esperimento estivo ha registrato ottimi ascolti e così il programma è stato confermato in palinsesto.

La guerra degli ascolti fra Rai e Mediaset

Il 2 settembre si è consumato il primo scontro diretto: 4.514.000 spettatori e 24,2% di share per Scotti contro i 4.222.000 telespettatori e il 22,6% per De Martino.

La Rai ha però puntualizzato che, considerando la sola fascia di sovrapposizione (20:41-21:25), Affari Tuoi ha avuto la meglio: 4 milioni e 237mila spettatori, pari al 22,7% di share, contro i 3 milioni e 984mila con il 21,2% del rivale.