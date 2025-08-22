Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ad Asso, in provincia di Como, nel pomeriggio di ieri. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito nell’ambito di un’indagine volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di cocaina nella zona. L’arresto è avvenuto dopo un’attività di osservazione e monitoraggio presso un esercizio commerciale, dove l’uomo era stato notato per i suoi movimenti sospetti.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Como ha avviato un servizio mirato di osservazione nel comune di Asso, nel pomeriggio di ieri. Gli agenti hanno concentrato la loro attenzione su un cittadino tunisino di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, che frequentava abitualmente un esercizio commerciale della zona.

L’uomo è stato osservato mentre compiva movimenti sospetti, ritenuti riconducibili ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno documentato le sue azioni, accertando che il soggetto effettuava continue cessioni di droga all’interno del locale.

Il controllo e la perquisizione

Intorno alle 17.00, gli agenti hanno deciso di intervenire, procedendo a un controllo di polizia all’interno dell’esercizio commerciale. Durante la perquisizione personale, sono stati rinvenuti 1 gr di cocaina già suddiviso in dosi pronte per la vendita, 15 gr di hashish e la somma di 710 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio, anche in considerazione dello stato di disoccupazione dell’uomo.

Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro e il cittadino tunisino è stato immediatamente tratto in arresto in flagranza di reato per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Dopo l’arresto, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como è stato informato dell’accaduto. L’uomo è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Como, dove è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima, previsto per la giornata odierna.

Le autorità hanno sottolineato che l’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, fenomeno che rappresenta una delle principali minacce per la sicurezza e l’ordine pubblico nella provincia di Como.

Il contesto: la lotta allo spaccio nella provincia

La Squadra Mobile della Questura di Como ha intensificato negli ultimi mesi i controlli e le attività investigative per contrastare il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti. L’arresto del 37enne tunisino rappresenta solo l’ultimo risultato di una strategia di monitoraggio costante delle aree considerate più a rischio, come esercizi commerciali e luoghi di aggregazione giovanile.

Le forze dell’ordine hanno spiegato che la presenza di soggetti dediti allo spaccio in contesti apparentemente insospettabili, come bar e negozi, rende necessario un approccio investigativo attento e discreto, volto a raccogliere prove concrete prima di intervenire.

I dettagli dell’operazione

Durante il servizio di osservazione, gli agenti hanno documentato le modalità con cui il 37enne si muoveva all’interno del locale, interagendo con diversi avventori e cedendo loro piccole quantità di droga. La scelta di intervenire nel tardo pomeriggio è stata dettata dalla necessità di cogliere l’uomo in flagranza di reato, assicurando così la possibilità di procedere all’arresto immediato e al sequestro delle sostanze stupefacenti.

La perquisizione ha permesso di rinvenire non solo la cocaina già suddivisa in dosi, ma anche una quantità significativa di hashish e una somma di denaro che, secondo gli investigatori, non poteva essere giustificata dalla situazione lavorativa dell’uomo. L’arresto del 37enne tunisino ad Asso rappresenta un importante risultato nell’ambito della lotta al traffico di droga nella provincia di Como. Le forze dell’ordine hanno assicurato che le attività di controllo e prevenzione proseguiranno con la stessa intensità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di criminalità legata alle sostanze stupefacenti.

