Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Locale sequestrato e presidente dell’associazione denunciato a Roma, nel quartiere Trastevere, dopo i controlli della Polizia nella notte di Halloween. Gli agenti hanno contestato l’attività di intrattenimento e la somministrazione di alcolici senza le autorizzazioni prescritte, oltre a gravi carenze nelle uscite di sicurezza; sanzioni amministrative per 7.000 euro.

I controlli nella notte di Halloween a Trastevere: locale chiuso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. Trastevere hanno intensificato le verifiche sui locali in occasione della festa in maschera. A insospettire i poliziotti è stata la lunga fila di persone in attesa di entrare in via del Moro. Gli accertamenti hanno portato a ritenere che un’associazione culturale operasse, di fatto, come un locale di intrattenimento con somministrazione di alcolici, pur senza le licenze necessarie.

All’interno sono stati trovati oltre cento “soci”. Molti hanno riferito di essersi iscritti al momento dell’ingresso, pagando 15 euro, e di non conoscere direttamente i responsabili dell’associazione. Gli avventori, inoltre, avevano appreso dell’evento attraverso i social network: un elemento che, secondo quanto emerso dalle verifiche, indicava un’iniziativa non riservata ai soli soci.

Locale chiuso per le carenze di sicurezza

La presenza di numerose bottiglie vuote e di una consolle fissa per dj ha contribuito a delineare un’attività non compatibile con quella dichiarata dall’associazione. I controlli hanno inoltre rilevato gravi problemi di sicurezza: alcune uscite erano interdette o ostruite.

Per impedire che l’attività proseguisse e prevenire ulteriori rischi per le persone, la Polizia ha disposto il sequestro preventivo del locale e ha apposto i sigilli. Il presidente dell’associazione è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e all’esercizio di pubblico spettacolo senza le autorizzazioni prescritte. Sono state contestate sanzioni amministrative per 7.000 euro, relative alla somministrazione senza titolo abilitativo e alla mancata indicazione degli allergeni nei cocktail.

Un secondo intervento in Vicolo del Cinque

Nel corso di un altro controllo in Vicolo del Cinque, gli agenti hanno sorpreso due dipendenti di un esercizio commerciale mentre servivano cocktail e bevande alcoliche senza licenza e in violazione di un precedente provvedimento del Questore. Entrambi sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; denunciato anche l’amministratore delegato dell’attività.

Sul piano amministrativo sono state contestate violazioni per circa 11 mila euro, anche per la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo la mezzanotte.

Polizia