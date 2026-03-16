Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un night club abusivo è stato scoperto e posto sotto sequestro preventivo dalla Polizia di Stato nell’area di Grottarossa (Roma), a seguito di un’attività di monitoraggio sulle promozioni online di serate danzanti. L’operazione, condotta dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura, è stata avviata dopo aver individuato un’associazione culturale che, dietro la facciata di circolo per soci, organizzava eventi pubblici e serate notturne, pubblicizzate liberamente sui social network. Il locale è stato sequestrato per la sua natura abusiva e per le gravi carenze strutturali e di sicurezza riscontrate dagli inquirenti.

Le indagini e la scoperta del night club abusivo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via dopo una serie di verifiche approfondite sulla promozione delle serate organizzate dal locale. Gli agenti hanno monitorato la diffusione di inviti e locandine sui social network, notando come la pubblicità degli eventi avvenisse senza alcuna cautela, attirando numerosi clienti e superando di gran lunga i limiti di una normale attività associativa.

Dietro la copertura di un’associazione culturale, il locale operava di fatto come un club per l’intrattenimento notturno, con la presenza di dieci ragazze immagine impiegate per animare le serate. Gli eventi venivano organizzati con spazi riservati come privé e con un vero e proprio vademecum esposto negli spogliatoi, che forniva alle ragazze linee guida da seguire per evitare richiami o decurtazioni dei compensi.

Le gravi irregolarità strutturali e di sicurezza

Durante i controlli, gli agenti hanno riscontrato numerose criticità all’interno del locale. In particolare, sono emerse gravi carenze dal punto di vista della sicurezza: in diversi punti erano presenti fili elettrici scoperti e prese domestiche prive delle necessarie placche di copertura. Inoltre, i materiali utilizzati per il rivestimento di soffitto e pavimentazione risultavano privi di certificazione ignifuga, aumentando così il rischio per l’incolumità degli avventori.

Un ulteriore elemento di preoccupazione è stato rappresentato dalla porta di emergenza, che risultava praticamente invisibile perché coperta da un tendaggio, compromettendo così la possibilità di un’evacuazione rapida in caso di necessità.

Condizioni igienico-sanitarie precarie

Oltre alle problematiche strutturali e di sicurezza, gli agenti hanno rilevato anche una situazione igienico-sanitaria insoddisfacente. Una parte delle pareti del locale appariva ammalorata, segno di una scarsa manutenzione e di condizioni non idonee ad accogliere il pubblico.

Il sequestro e le indagini della Procura

Alla luce delle numerose irregolarità riscontrate, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha condiviso le conclusioni degli agenti circa l’abusività dell’impianto e la sua potenziale pericolosità per la sicurezza pubblica. Di conseguenza, è stata richiesta e ottenuta dal Giudice per le indagini preliminari la convalida del sequestro preventivo del locale.

IPA