Assolto per infermità mentale dopo aver tentato di rapire una bimba al supermercato di Bergamo: "È malato"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il Tribunale di Bergamo ha assolto per infermità mentale il 47enne Emil Mortu, finito a processo per aver tentato di rapire una bimba di un anno e mezzo all’uscita di un supermercato. A causa di una grave forma di schizofrenia che ne annullava la capacità di intendere e di volere, l’uomo è stato dichiarato non imputabile. I giudici hanno tuttavia applicato nei suoi confronti una misura di sicurezza.

Il tentato rapimento di una bimba al supermercato di Bergamo

Lo scorso 14 febbraio, all’uscita del supermercato Esselunga di via Corridoni a Bergamo, il quarantasettenne di origine romena Emil Mortu si è avvicinato a una bimba di un anno e mezzo che camminava tenendo per mano la madre. L’uomo ha afferrato improvvisamente la piccola per una gamba nel tentativo di strapparla alla donna, la quale è caduta a terra pur di non lasciar andare la figlia.

A seguito della colluttazione, interrotta dal pronto intervento del padre e dei presenti, la bambina ha riportato la frattura del femore sinistro e della tibia destra.

ANSA

A conclusione del procedimento, il Tribunale di Bergamo ha prosciolto l’imputato. L’avvocata difensore Erica Pasinetti ha dichiarato: “Adesso sta bene ed è tranquillo, perché sta seguendo una terapia. Purtroppo però è una persona malata, che può diventare pericolosa nel momento in cui non assume i farmaci”.

L’uomo assolto per infermità mentale

L’esito della vicenda giudiziaria è stato determinato dalla perizia psichiatrica disposta dal tribunale per far luce sullo stato mentale dell’aggressore al momento dei fatti.

Gli accertamenti medico-legali hanno evidenziato come l’uomo fosse affetto da una forma acuta di schizofrenia (patologia già diagnosticata nel 1997 nel suo Paese d’origine) e che si trovasse in pieno scompenso psicotico dopo aver interrotto le cure mediche.

Durante gli interrogatori, Mortu non era stato in grado di fornire motivazioni razionali, arrivando a sostenere di aver scambiato la piccola per un peluche.

Pur sancendo l’assoluzione per vizio totale di mente, la sentenza non ha disposto la liberazione dell’uomo: nei suoi confronti è stato ordinato il ricovero per almeno due anni nella Rems di Castiglione delle Stiviere, struttura sanitaria destinata all’esecuzione delle misure di sicurezza per soggetti socialmente pericolosi.

Le parole del padre della bimba

Poche settimane prima della sentenza, il padre della bambina, Matteo, aveva ripercorso la vicenda sottolineando le preoccupazioni della famiglia rispetto a prevenzione e sicurezza pubblica, come riportato dal Corriere di Bergamo.

Ricordando l’accaduto, l’uomo si era chiesto: “A noi è andata bene, ma se fosse capitato di peggio a nostra figlia o ad altre famiglie? Bisogna aspettare che succedano fatti come questo per intercettare persone con gravi problemi?”. L’uomo aveva poi aggiunto: “Ci aspettiamo che questa persona faccia il suo percorso, ora come ora non so quanto possa reintegrarsi, in giro non dovrebbe stare”.

Il padre ha poi concluso: “Siamo due professionisti e abbiamo una rete familiare che ci ha aiutato. Ma di fronte a situazioni del genere, subite senza volerle, le famiglie dovrebbero essere più sostenute dalle istituzioni”.