Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Violenza al Pronto soccorso e un arresto: un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato all’ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa. È accusato di resistenza, oltraggio, minacce aggravate e lesioni ai danni di personale sanitario; dopo l’intervento del pubblico ministero è stato liberato e si trova ricoverato in terapia intensiva.

L’arrivo in ospedale a Bassano del Grappa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda è cominciata nella tarda serata del 15 novembre, quando l’uomo si è presentato al Pronto soccorso dichiarando di aver assunto sostanze stupefacenti e manifestando intenti autolesionistici. Ha chiesto di essere ricoverato in Psichiatria, ma gli accertamenti clinici hanno escluso che vi fossero i presupposti per il ricovero. I sanitari hanno invece rilevato una grave intossicazione da stupefacenti.

Le minacce al personale dell’ospedale San Bassiano

Dopo aver ricevuto la comunicazione, l’uomo ha dato in escandescenze, urlando e minacciando medici e infermieri presenti. La centrale operativa ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e gli agenti delle volanti, una volta arrivati, sono stati insultati e minacciati. Operatori e sanitari sono riusciti con difficoltà a contenerlo e a sedarlo temporaneamente.

Intorno alle 2, dopo essersi risvegliato dalla sedazione, l’uomo ha ripreso a urlare e a divincolarsi, causando nuove turbative all’interno della struttura. Quando gli agenti sono intervenuti nuovamente in supporto, ha intensificato gli insulti e le minacce.

L’aggressione e l’arresto

La situazione è degenerata durante le cure: l’indagato ha strattonato un medico, provocandogli escoriazioni giudicate guaribili in pochi giorni. Ha inoltre minacciato di morte un secondo medico e ha tentato di mordere un’infermiera, rivolgendole anche gravi minacce.

La Polizia ha proceduto all’arresto per le condotte contestate, considerate anche alla luce dell’articolo 583-quater del Codice penale, che riguarda le lesioni al personale sanitario. Nei controlli in banca dati sono emersi precedenti specifici. L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale.

Disposta la liberazione

Informato dei fatti, il pubblico ministero di turno ha disposto l’immediata liberazione dell’indagato. Gli uffici competenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti.