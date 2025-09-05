Assunzioni più facili per badanti e colf col decreto flussi, cosa cambia e le novità per l'assistenza

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dal primo consiglio dei ministri riunitosi dopo la pausa estiva sono emerse tre novità: la prima riguarda gli esami di maturità, la seconda la professione medica e la terza, infine, l’immigrazione. A tal proposito è stato eliminato il limite numerico massimo imposto ai cittadini stranieri che intendono arrivare in Italia per assistere “grandi anziani”, ovvero persone che hanno superato l’80esimo anno di età e con disabilità. La misura, quindi, riguarda principalmente colf e badanti per la cui assunzione bisognava attendere il click day: un filtro che ora viene superato grazie all’aggiornamento del decreto flussi.

Via libera a colf e badanti

Come riporta il Corriere della Sera, il decreto flussi approvato lo scorso giugno stabiliva una quota annuale massima di ingressi per colf e badanti, dunque personale destinato alla cura e all’assistenza domestica di persone anziane e con disabilità. Le assunzioni regolari arrivavano con il click day ma ora, con il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, questo limite è stato abbattuto.

Per colf e badanti è stato aggiornato l’articolo 5 in cui si parla dell’ingresso “fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità”, senza quindi il tetto massimo previsto dal dl flussi che imponeva – ad esempio, 13.600 ingressi nel 2026, 14mila nel 2027 e 14.200 nel 2028.

iStock Il decreto flussi è stato aggiornato a favore di colf e badanti da assumere per anziani over80 e persone con disabilità: via libera alle assunzioni senza click day e senza il tetto massimo negli arrivi

Il totale di 41.800 lavoratrici e lavoratori destinate e destinati alle assunzioni, a quanto pare, non era in grado di coprire la domanda nettamente superiore all’offerta.

Come funziona? Chi intende lavorare per anziani over80 e persone con disabilità potrà recarsi presso il più vicino sportello unico per l’immigrazione gestito dalle agenzie per il lavoro e lì potrà ottenere il nulla osta. Può presentare domanda anche direttamente il datore di lavoro o un parente dello stesso fino al terzo grado di parentela, purché uno o l’altro siano residenti in Italia.

Il vincolo dei 12 mesi per le nuove assunzioni

Chi beneficia di questa apertura sarà vincolato al settore per il quale intende lavorare per i primi dodici mesi dal momento dell’assunzione, allo scadere dei quali può proporre la propria assunzione presso altri settori lavorativi.

Passato il primo anno, quindi, la lavoratrice o il lavoratore potrà recarsi in Questura – specifica Fanpage – per rinnovare il suo permesso di soggiorno.

I vantaggi

Con questa misura viene snellita la via burocratica regolarizzare la propria posizione sul suolo italiano. Come riporta il Corriere della Sera citando Palazzo Chigi, il decreto garantisce l’entrate “legale e ordinata” dei cittadini stranieri in Italia e mira a “contrastare il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera“. Più velocità per i datori di lavoro, quindi, con un alleggerimento del peso burocratico per chi lavora.

Le vittime di sfruttamento sul lavoro, inoltre, vedranno il proprio permesso di soggiorno esteso da 6 a 12 mesi. Lavoratrici e lavoratori vittime di violenza domestica o titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale possono inoltre richiedere e ottenere l’assegno di inclusione.