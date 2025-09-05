Assunzioni più facili per badanti e colf col decreto flussi, cosa cambia e le novità per l'assistenza
Decreto flussi: via libera a badanti e colf con agevolazioni per il permesso di soggiorno. Cosa cambia, dallo stop al click day alle modalità
Dal primo consiglio dei ministri riunitosi dopo la pausa estiva sono emerse tre novità: la prima riguarda gli esami di maturità, la seconda la professione medica e la terza, infine, l’immigrazione. A tal proposito è stato eliminato il limite numerico massimo imposto ai cittadini stranieri che intendono arrivare in Italia per assistere “grandi anziani”, ovvero persone che hanno superato l’80esimo anno di età e con disabilità. La misura, quindi, riguarda principalmente colf e badanti per la cui assunzione bisognava attendere il click day: un filtro che ora viene superato grazie all’aggiornamento del decreto flussi.
Via libera a colf e badanti
Come riporta il Corriere della Sera, il decreto flussi approvato lo scorso giugno stabiliva una quota annuale massima di ingressi per colf e badanti, dunque personale destinato alla cura e all’assistenza domestica di persone anziane e con disabilità. Le assunzioni regolari arrivavano con il click day ma ora, con il primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, questo limite è stato abbattuto.
Per colf e badanti è stato aggiornato l’articolo 5 in cui si parla dell’ingresso “fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità”, senza quindi il tetto massimo previsto dal dl flussi che imponeva – ad esempio, 13.600 ingressi nel 2026, 14mila nel 2027 e 14.200 nel 2028.
Il decreto flussi è stato aggiornato a favore di colf e badanti da assumere per anziani over80 e persone con disabilità: via libera alle assunzioni senza click day e senza il tetto massimo negli arrivi
Il totale di 41.800 lavoratrici e lavoratori destinate e destinati alle assunzioni, a quanto pare, non era in grado di coprire la domanda nettamente superiore all’offerta.
Come funziona? Chi intende lavorare per anziani over80 e persone con disabilità potrà recarsi presso il più vicino sportello unico per l’immigrazione gestito dalle agenzie per il lavoro e lì potrà ottenere il nulla osta. Può presentare domanda anche direttamente il datore di lavoro o un parente dello stesso fino al terzo grado di parentela, purché uno o l’altro siano residenti in Italia.
Il vincolo dei 12 mesi per le nuove assunzioni
Chi beneficia di questa apertura sarà vincolato al settore per il quale intende lavorare per i primi dodici mesi dal momento dell’assunzione, allo scadere dei quali può proporre la propria assunzione presso altri settori lavorativi.
Passato il primo anno, quindi, la lavoratrice o il lavoratore potrà recarsi in Questura – specifica Fanpage – per rinnovare il suo permesso di soggiorno.
I vantaggi
Con questa misura viene snellita la via burocratica regolarizzare la propria posizione sul suolo italiano. Come riporta il Corriere della Sera citando Palazzo Chigi, il decreto garantisce l’entrate “legale e ordinata” dei cittadini stranieri in Italia e mira a “contrastare il reclutamento e l’impiego illegale di manodopera straniera“. Più velocità per i datori di lavoro, quindi, con un alleggerimento del peso burocratico per chi lavora.
Le vittime di sfruttamento sul lavoro, inoltre, vedranno il proprio permesso di soggiorno esteso da 6 a 12 mesi. Lavoratrici e lavoratori vittime di violenza domestica o titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale possono inoltre richiedere e ottenere l’assegno di inclusione.