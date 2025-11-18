Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo per aggressione e lesioni personali a Vicenza, dove un giovane cittadino egiziano è stato identificato e indagato dopo aver colpito con una testata il titolare di una pasticceria. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sarebbe stato compiuto senza apparente motivo e probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza si è reso necessario dopo una segnalazione giunta da viale San Lazzaro. Qui, il titolare di una pasticceria aveva subito una aggressione da parte di un uomo, descritto come cittadino nordafricano.

Gli operatori, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le descrizioni fornite dalla vittima e si sono messi alla ricerca dell’aggressore. Il presunto autore del fatto è stato intercettato poco dopo all’altezza di via Crispi. La persona fermata è stata poi riconosciuta dal titolare della pasticceria come colui che, senza apparente ragione e probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo aveva colpito con una testata al volto.

L’identificazione e le accuse

L’uomo fermato è risultato essere un 21enne cittadino egiziano. Gli agenti lo hanno accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e formalmente indagato in stato di libertà per il reato di lesioni personali. Inoltre, è stato sanzionato per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, in quanto trovato in possesso di circa 1 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish, detenuta per uso personale.

