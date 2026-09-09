Asteroide 2026 RW1 colpisce la Terra in pieno Oceano Indiano, ma nessun pericolo: diametro inferiore al metro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nei giorni scorsi un piccolo asteroide ha colpito la Terra, senza provocare danni. 2026 RW1, questo il nome dato al corpo celeste, è entrato nell’atmosfera terreste sopra l’Oceano Indiano il 6 settembre, disintegrandosi prima di toccare il suolo. Eventi del genere accadono molto spesso, ma questo è rilevante perché a differenza di tanti altri è stato individuato prima di colpire il nostro pianeta, mostrando la capacità crescente della rete di sorveglianza spaziale.

Asteroide 2026 RW1 colpisce la Terra sull’Oceano Indiano

Un asteroide di piccole dimensioni, denominato 2026 RW1, è caduto sulla Terra nella giornata di domenica 6 settembre 2026.

L’evento è avvenuto alle 18:07 ora italiana, quando il piccolo corpo celeste, dal diametro stimato di poco inferiore al metro, è entrato nell’atmosfera sopra l’Oceano Indiano.

ANSA

Senza provocare danni o raggiungere il suolo, l’asteroide si è disintegrato negli strati alti dell’atmosfera.

Era stato individuato poche ore prima

Eventi del genere sono in realtà comuni: piccoli asteroidi colpiscono spesso la Terra, secondo stime decine di volte all’anno.

Ma non ce ne accorgiamo, perché le rocce di piccole dimensioni, fino ai 25 metri di diametro, si disintegrano quasi sempre all’impatto con l’atmosfera.

In questo caso invece 2026 RW1 è stato individuato dagli astronomi prima che colpisse il nostro pianeta: l’avvistamento è stato fatto circa sette ore prima dal Mount Lemmon Survey dell’Università dell’Arizona.

Si tratta di un evento raro – il tredicesimo della storia – ma sempre più frequente, segno della crescente capacità della nostra rete di sorveglianza spaziale.

Quanto deve essere grande un asteroide per essere pericoloso?

Come detto, gli asteroidi di piccole dimensioni non rappresentano un problema, in quanto di solito non riescono a raggiungere il suolo.

La pericolosità cresce con l’aumentare delle dimensioni, ma anche a seconda di altre variabili come velocità, densità e angolo d’impatto: già un corpo di alcune decine di metri può causare danni locali, anche ingenti.

Ad esempio, il più grande impatto documentato è quello avvenuto nel 1908 a Tunguska, in Siberia, quando un asteroide di circa 60 metri esplose a chilometri dal suolo, provocando un’onda d’urto che abbatté milioni di alberi.

Gli asteroidi di grandi dimensioni, superiori al chilometro di diametro, sono invece in grado di causare gravi danni a livello globale, ad esempio provocando cambiamenti climatici di lunga durata.

Come quello che colpì la Terra 65 milioni di anni fa, provocando molto probabilmente l’estinzione dei dinosauri, che aveva un diametro stimato di circa 10 chilometri.