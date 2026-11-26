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Nel settembre 2022 la sonda DART della NASA ha impattato l’asteroide Dimorphos, modificando in modo significativo la sua orbita attorno a Didymos, un asteroide più grande. I detriti di quell’impatto potrebbero raggiungere la Terra, creando così la prima pioggia di meteoriti artificiale. Intanto, si studia il “cratere da impatto” generato.

L’impatto della sonda DART con l’asteroide Dimorphos

Il 26 settembre del 2022 la sonda DART (Double Asteroid Redirect Test) della NASA, del peso di circa mezza tonnellata, ha impattato l’asteroide Dimorphos, dal diametro di 151 metri, a una velocità di circa 6,1 km/s.

L’impatto ha modificato la traiettoria dell’asteroide attorno a Didymos, che è stata accorciata di oltre mezz’ora.

Lo studio del 2024

Stando a uno studio pubblicato nel 2024 su iopscience, la missione DART potrebbe generare la prima pioggia di meteoriti artificiale sulla Terra. Utilizzando le informazioni registrate al momento dell’impatto, i ricercatori hanno calcolato le condizioni iniziali dei detriti prodotti dall’impatto ed effettuato simulazioni plausibili della loro velocità e traiettoria.

La conclusione a cui sono giunti è che alcune di queste particelle sarebbero destinate a raggiungere la Terra (e anche Marte) entro un arco temporale di circa 10 anni. Fortunatamente, gli esperti hanno anche assicurato che i detriti originati dall’esperimento DART sono di dimensioni e velocità troppo piccole per poter produrre danni sulla superficie terrestre.

Le missioni DART e HERA

La missione DART, assieme alla missione HERA dell’ESA, offre un’opportunità unica per studiare il trasporto di materiale espulso da impatto verso altri corpi celesti.

L’obiettivo è testare la fattibilità dell’uso di un impattore cinetico per deviare un asteroide potenzialmente pericoloso da una traiettoria di collisione con la Terra. Nello specifico, lo scopo principale di DART è dimostrare e validare la tecnologia di deviazione, mentre HERA ha il compito di studiare le conseguenze dell’impatto.

Cosa ha scoperto la sonda Hera

La sonda Hera è stata lanciata nell’ottobre 2024 e ora è arrivata sul luogo dell’impatto.

Dimorphos, dopo l’impatto con DART, ha un lato appiattito occupato dal cratere per l’intera larghezza, grande come uno stadio, e continua a ruotare come una minuscola luna attorno al suo compagno Didymos, con un’orbita che l’impatto di DART ha ridotto di 33 minuti. Entrambi sono distanti 193,5 milioni di chilometri dalla Terra e circondati da uno zoo di massi che nessuno si aspettava e che potrebbero rappresentare un rischio per HERA e i suoi cubesat.

Fabio Ferrari, membro del team scientifico di HERA e docente di dinamica di sistemi aerospaziali al Politecnico di Milano, ha spiegato all’ANSA: “Una delle domande principali che ci siamo posti riguardava la reazione dell’asteroide alla collisione: avrebbe assorbito l’urto riconfigurandosi o l’impatto avrebbe provocato la formazione di un cratere?”.

L’esperto ha spiegato: “Adesso queste immagini ci dimostrano per la prima volta che si è formato un cratere da impatto. Saperlo è fondamentale perché le collisioni tra corpi celesti sono il principale motore evolutivo del Sistema solare. Attraverso lo studio dei crateri da impatto possiamo ricavare molte informazioni sull’età dei corpi celesti, la loro storia e formazione. Finora lo avevamo fatto solo tramite esperimenti di laboratorio”.

Ancora Ferrari: “Grazie a DART ed HERA siamo riusciti per la prima volta a verificarlo in uno scenario reale. I risultati di questo esperimento ci permetteranno di revisionare tutti i modelli che descrivono la storia del Sistema solare”.