Asteroide passa vicinissimo alla Terra, un altro le gira intorno come la luna e un terzo è avvolto nel mistero

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tre asteroidi stanno catturando l’attenzione della comunità astronomica internazionale, tra traiettorie sotto sorveglianza e interrogativi sulla loro natura. Il planetoide più monitorato è stato il 2026 VR5, un corpo celeste che ha sfiorato la Terra a una distanza tra le più ravvicinate registrate quest’anno. Un secondo oggetto farà invece compagnia al nostro Pianeta ancora fino alla fine del 2026 e sul terzo, molto più lontano, si sta concentrando gli studi degli scienziati.

L’asteroide che ha sfiorato la Terra

Nella giornata di domenica 8 novembre, l’asteroide 2026 VR5 è passato vicinissimo alla Terra, a una velocità di 16,1 chilometri al secondo, dopo essere stato scoperto soltanto un giorno prima dall’osservatorio Ginop-Khk di Piszkesteto, in Ungheria.

Come riportato da Fanpage, il corpo celeste è sfrecciato a una distanza di circa 278mila chilometri sopra l’atmosfera, una misura tra le più basse fatte segnare quest’anno da un asteroide.

Anche se la distanza potrebbe valere la classificazione della Nasa di oggetto “potenzialmente pericoloso”, per entrare in questa categoria il planetoide avrebbe dovuto avere una grandezza di 140 metri di diametro: con le sue misure tra i 4 e i 9 metri, il 2026 VR5 non ha rappresentato un rischio reale e se anche fosse entrato nell’atmosfera si sarebbe disintegrato, producendo al massimo alcuni meteoriti.

La mini-Luna

Di dimensioni ancora più contenute è il 2026 QQ8, un asteroide del diametro stimato tra 1 e 3 metri scoperto ad agosto sempre grazie ai telescopi dello stesso osservatorio ungherese, dall’astronomo Krisztián Sárneczky.

Il piccolo corpo celeste è stato catturato dal campo gravitazionale terrestre ad aprile e ci rimarrà fino a all’inizio del 2027, diventando per questi pochi mesi una sorta di mini-Luna.

Come spiegato dal portale GeoPop, la sua definizione di satellite temporaneo è stata data a fine ottobre dal Minor Planet Center dell’Unione astronomica internazionale, che lo ha collocato a una distanza dalla Terra di circa 1,8 milioni di chilometri, all’interno della costellazione dell’Idra.

Il corpo celeste misterioso

Le attenzioni degli astronomi sono rivolte anche verso un corpo celeste più lontano e decisamente più enigmatico.

Si tratta del 1998 KY26, sul quale la comunità scientifica si sta interrogando in relazione alla sua natura: inizialmente ritenuto una “cometa oscura”, priva cioè della caratteristica scia prodotta da questi oggetti, l’elevata temperatura rilevata su questo planetoide farebbe escludere questa ipotesi.

A indagare sulla categoria di 1998 KY26 è uno studio pubblicato sulla rivista Icarus dagli ingegneri aerospaziali Korbin Hansen e Masatoshi Hirabayashi del Georgia Institute of Technology.

Gli astronomi avevano lo avevano descritto inizialmente come una “cometa oscura” per un comportamento anomalo, una rotazione su se stesso che presenta un’insolita accelerazione perpendicolare al piano della sua orbita.

Ma i ricercatori dell’università americana hanno rilevato una temperatura media durante l’orbita attorno al Sole di 61 gradi sotto zero, valore molto oltre i -128 gradi necessari per conservare il ghiaccio d’acqua che producendo gas dà la spinta alle cosiddette “comete oscure”.