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È stata disposta la sospensione dell’attività di un esercizio pubblico nella zona nord di Asti dopo che un giovane è stato ricoverato in ospedale per le conseguenze dell’assunzione di superalcolici. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla reiterata somministrazione di alcolici a minorenni e dalla necessità di prevenire ulteriori episodi simili.

Il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del locale è stata presa dal Questore della Provincia di Asti. Il titolare dell’esercizio pubblico, situato nella zona nord della città, ha ricevuto la notifica della sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

Un episodio grave e la recidiva

La misura si è resa necessaria dopo un grave episodio avvenuto nei giorni scorsi: a seguito della somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, un giovane è stato ricoverato in ospedale per le conseguenze dell’ingestione di superalcolici. Questo fatto si inserisce in un quadro già noto alle Forze dell’Ordine, che da tempo monitoravano il locale per comportamenti analoghi.

Precedenti e controlli

Il locale era già stato oggetto di diversi provvedimenti amministrativi in passato, tra cui ammonimenti e precedenti sospensioni della licenza ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. Le motivazioni erano sempre legate alla somministrazione di alcolici a minori. I numerosi controlli effettuati nel tempo hanno confermato che l’esercizio continuava a rappresentare un punto di aggregazione giovanile, con la conseguente reiterazione di condotte pericolose e destabilizzanti per la comunità. Il locale sospeso era noto come luogo di ritrovo per molti giovani della zona nord di Asti.

IPA