Un momento di paura si è concluso con un lieto fine grazie all’intervento degli agenti delle Volanti della Questura di Asti, che hanno aiutato una famiglia a ritrovare il figlio minore scomparso dopo una discussione. L’episodio, avvenuto l’altro ieri, è stato reso noto attraverso un comunicato delle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’inizio delle ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un ragazzo si è presentato spontaneamente in Questura per chiedere aiuto. Il giovane ha spiegato agli agenti che il fratello di 11 anni si era allontanato da casa da diverse ore e non aveva più dato notizie di sé. La famiglia, molto preoccupata, non aveva mai vissuto una situazione simile prima di quel momento.

La causa dell’allontanamento

Secondo quanto riferito dal fratello maggiore, il ragazzino si era allontanato nel primo pomeriggio in seguito a una discussione avvenuta in famiglia per l’acquisto di uno smartphone nuovo. Questo diverbio avrebbe spinto il minore a uscire di casa senza avvisare nessuno, facendo perdere le proprie tracce per ore.

L’intervento degli agenti e la svolta nelle ricerche

Gli operatori delle Volanti hanno avviato immediatamente le ricerche, ma inizialmente non sono riusciti a rintracciare il ragazzo. Giunti nei pressi dell’abitazione della famiglia, gli agenti hanno incontrato la madre, la quale ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dal figlio. La chiamata proveniva da un numero sconosciuto e, purtroppo, la donna non era riuscita a capire dove si trovasse il bambino in quel momento.

Il contatto telefonico e il ritrovamento

A quel punto, uno degli agenti ha deciso di richiamare il numero sconosciuto. Dall’altra parte della cornetta ha risposto il ragazzino, che con voce tremante e visibilmente spaventato ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, spiegando di stare bene ma di essersi smarrito e di trovarsi in una stazione fuori provincia.

Il ricongiungimento familiare

Ricevuta la notizia, la famiglia si è precipitata presso la stazione indicata dal minore per recuperarlo. Poco dopo, il fratello maggiore ha inviato un messaggio di ringraziamento agli operatori della Polizia per la professionalità dimostrata durante l’intervento, confermando che il fratello minore stava bene e che erano già sulla via del ritorno per Asti.

