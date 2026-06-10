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Nel centro di Asti un esercizio commerciale è stato sanzionato per aver erogato bevande alcoliche senza il necessario controllo dell’età degli acquirenti. L’intervento, condotto ieri dalla Squadra Amministrativa della Questura, è stato finalizzato alla tutela della salute pubblica, in particolare dei minorenni.

Controlli mirati nel centro cittadino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Amministrativa della Questura di Asti ha svolto un controllo presso un esercizio commerciale situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L’operazione si è inserita nell’ambito delle attività ordinarie di vigilanza sul territorio, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle autorizzazioni amministrative e il rispetto delle normative che regolano l’esercizio delle attività commerciali.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno riscontrato che il distributore automatico dell’esercizio denominato “Automatic 24 Hour” erogava bevande alcoliche senza richiedere agli utenti il documento identificativo necessario per accertare l’età. Questa omissione rappresenta una violazione delle prescrizioni di legge, pensate per impedire la vendita di alcolici ai minori.

Sanzione e sequestro

L’accertamento è avvenuto alla presenza del titolare dei distributori automatici, al quale è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente. Oltre alla sanzione, gli agenti hanno proceduto al sequestro sia del distributore automatico sia delle numerose bottiglie di birra contenute all’interno dell’apparecchio.

Obiettivi dell’operazione: tutela della legalità e della salute pubblica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli sistematici, finalizzati a garantire il rispetto delle regole da parte degli operatori economici. L’azione mira a tutelare i consumatori, promuovere la concorrenza leale e, soprattutto, salvaguardare la salute pubblica, con particolare attenzione alla protezione dei minorenni dal rischio di consumo illegale di alcolici.

IPA