È stata disposta la chiusura temporanea di un ristorante ad Asti per ripetute violazioni delle norme di sicurezza e ordine pubblico. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato da episodi di spettacoli pirotecnici non autorizzati e da irregolarità amministrative riscontrate nel locale.

Le ragioni della chiusura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di chiudere il ristorante per 7 giorni è stata presa a seguito di approfonditi accertamenti condotti dalla Polizia Locale e dalla Squadra Amministrativa della Questura di Asti. L’intervento si è reso necessario dopo che, nel mese di dicembre scorso, sono stati segnalati due episodi di esplosioni di fuochi d’artificio nelle pertinenze del locale.

Gli spettacoli pirotecnici, organizzati in occasione di feste di compleanno e pubblicizzati sui social media, sono stati ritenuti particolarmente pericolosi poiché avvenuti in aree densamente abitate. Le indagini hanno accertato che tali eventi erano assolutamente non autorizzati, generando non solo disturbo alla quiete pubblica ma anche un concreto rischio per l’incolumità delle persone presenti nei pressi del ristorante.

Le violazioni amministrative riscontrate

Durante i controlli successivi, il personale della Squadra Amministrativa ha rilevato ulteriori violazioni amministrative. In particolare, è stata riscontrata la mancata esposizione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), documento obbligatorio per l’esercizio dell’attività commerciale. Inoltre, gli estintori presenti nel locale sono risultati non correttamente posizionati, non revisionati e con carica insufficiente, aggravando la situazione di rischio in caso di emergenza.

Il provvedimento del Questore

La somma delle irregolarità – i ripetuti spettacoli pirotecnici non autorizzati, la mancanza della SCIA e la cattiva gestione degli estintori – ha portato all’adozione della misura di chiusura temporanea del ristorante. Il provvedimento è stato disposto ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che attribuisce al Questore il potere di intervenire in caso di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

