Sei lavoratori irregolari in un ristorante di Asti: l’operazione, condotta congiuntamente dalla Squadra Amministrativa della Questura, dall’ASL e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha portato alla sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di lavoro e igiene.

Controlli congiunti delle autorità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Amministrativa della Questura di Asti, insieme all’ASL locale e al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti-Alessandria, ha effettuato un controllo mirato presso un esercizio di ristorazione situato nel capoluogo.

Lavoratori irregolari e sospensione dell’attività

Durante l’ispezione, gli operatori hanno identificato otto lavoratori intenti a svolgere attività lavorativa. Di questi, sei sono risultati irregolari, tra cui diversi cittadini stranieri privi della documentazione necessaria per essere assunti regolarmente. Per questa ragione, l’Ispettorato del Lavoro ha disposto la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale e ha comminato una sanzione amministrativa di 5.000 euro al titolare.

Violazioni amministrative e sanzioni

La Polizia di Stato ha inoltre contestato al titolare dell’esercizio una violazione amministrativa per la mancata esposizione della documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente. Questa infrazione è stata sanzionata con un importo di 960 euro.

Carenti condizioni igienico-sanitarie

Il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’ASL AT ha riscontrato gravi carenze nelle condizioni igienico-sanitarie e una scarsa manutenzione dei locali. A seguito di queste irregolarità, è stata emanata un’ordinanza di sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni igieniche adeguate, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

