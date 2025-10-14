Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori mercoledì mattina ad Asti. Una donna ha segnalato di essere stata pedinata dal suo ex partner fino all’ingresso della propria abitazione, nonostante avesse già sporto denuncia per comportamenti analoghi.

La segnalazione e l’intervento tempestivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì in Strada Arellano 29. La richiesta di aiuto è arrivata al numero di emergenza 112 NUE da parte di una cittadina in evidente stato di agitazione. La donna ha riferito agli operatori di essere stata seguita dal suo ex compagno fino all’ingresso della propria abitazione.

La situazione al momento dell’arrivo degli agenti

Quando le Volanti della Questura di Asti sono giunte sul posto, hanno trovato la donna chiusa all’interno della propria autovettura, in lacrime e visibilmente spaventata. Poco distante, nel cortile della stessa abitazione, è stato individuato l’uomo segnalato dalla vittima.

I precedenti e la ricostruzione dei fatti

Dai primi accertamenti è emerso che la donna aveva già presentato denuncia per comportamenti molesti e persecutori da parte dell’ex partner. Secondo la ricostruzione degli agenti, la vittima, mentre stava rientrando a casa, si è accorta di essere seguita a breve distanza dall’uomo fino al cancello della sua proprietà. Questo nonostante i precedenti episodi e la chiara volontà della donna di interrompere ogni contatto.

L’arresto in flagranza e le conseguenze

Considerata la situazione di flagranza, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo per atti persecutori, come previsto dall’articolo 612-bis del Codice Penale. Il soggetto è stato quindi condotto presso la Casa di Reclusione cittadina di Asti.

IPA