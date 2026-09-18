Asti, sospesa la licenza di un locale per presenza di pregiudicati: la decisione del questore

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È stata disposta la sospensione per sette giorni della licenza di un esercizio pubblico di Asti, con conseguente chiusura immediata al pubblico, a seguito di un provvedimento emesso dal Questore della Provincia. La decisione è stata presa dopo numerosi controlli che hanno evidenziato la presenza costante di soggetti pluripregiudicati e pericolosi, rendendo necessaria un’azione per tutelare la sicurezza collettiva.

Provvedimento emesso dal Questore: i dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la sospensione della licenza e la chiusura del locale sono state adottate in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Il provvedimento è stato notificato al titolare dell’esercizio pubblico di Asti, che si è visto costretto a interrompere l’attività per sette giorni. La misura è stata ritenuta necessaria per prevenire ulteriori episodi di reati e garantire la tranquillità dei cittadini.

Controlli e motivazioni alla base della chiusura

Nel corso di molteplici controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine presso il locale, è stata riscontrata la presenza abituale di soggetti con numerosi precedenti di Polizia. Tra questi, sono emersi individui coinvolti in reati contro la persona, reati contro il patrimonio, reati contro l’ordine pubblico, nonché in materia di stupefacenti e armi. La costante frequentazione del locale da parte di tali persone ha portato le autorità a considerare l’esercizio un punto di aggregazione per elementi pericolosi, con conseguente rischio per la sicurezza pubblica.

Individuazione e arresto di un cittadino straniero irregolare

Durante uno dei controlli, le Forze dell’Ordine hanno identificato tra gli avventori un cittadino straniero, risultato totalmente irregolare sul territorio nazionale e già gravato da numerosi precedenti penali. Su di lui pendeva un ordine di cattura, che è stato eseguito con l’accompagnamento presso il carcere. Questo episodio ha ulteriormente confermato la pericolosità del locale e la necessità di un intervento immediato.

Mancanza di collaborazione e impatto sulla sicurezza

Le autorità hanno sottolineato la mancanza di una reale collaborazione da parte del titolare dell’esercizio pubblico con le Forze dell’Ordine. I ripetuti interventi hanno evidenziato come il locale fosse diventato un abituale punto di ritrovo per soggetti pregiudicati e pericolosi. Tale situazione ha contribuito a generare un clima di insicurezza e disagio tra i residenti e i frequentatori dell’area circostante, oltre a favorire l’incremento di fenomeni delinquenziali nella zona.

Le ragioni della chiusura e le azioni future

La chiusura del locale è stata disposta per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, come previsto dalla normativa vigente. L’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ha agito per contrastare il rischio di reati e per ristabilire un clima di serenità nella comunità. La Polizia di Stato di Asti ha assicurato che continuerà a monitorare attentamente la situazione e a mettere in atto tutte le misure necessarie per mantenere elevati standard di sicurezza nella città.

IPA