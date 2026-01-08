Astronauta ha un malore nello spazio sull'ISS, la Nasa pensa alla fine anticipata della missione Crew-11

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un astronauta ospite della Stazione spaziale internazionale ha avuto un malore a bordo. La Nasa ha quindi deciso di rinviare l’Eva (la cosiddetta passeggiata spaziale) prevista per oggi e sta valutando se far rientrare in anticipo la missione Crew-11. Le condizioni dell’astronauta sono stabili, ma l’agenzia spaziale statunitense non ha voluto fornire ulteriori dettagli.

Malore per un astronauta della Iss

La Nasa ha reso noto che un astronauta parte dell’equipaggio della Stazione spaziale internazionaleha avuto un malore.

Le sue condizioni sono stabili, ma l’agenzia non ha voluto rivelare né il nome né la causa del problema di salute, per ragioni di privacy.

ANSA

La Nasa ha diramato un comunicato a riguardo:

Stiamo monitorando un problema di salute di un membro dell’equipaggio, che si è manifestato mercoledì pomeriggio a bordo del complesso orbitale. Per motivi di privacy medica non è opportuno che la Nasa condivida ulteriori dettagli sul membro dell’equipaggio. La situazione è stabile.

Rinviata la passeggiata spaziale

Il problema di salute ha avuto conseguenze dirette sulle operazioni a bordo della Iss. È stata rinviata l’attività extra-veicolare (Eva, la cosiddetta passeggiata spaziale) che era prevista per giovedì 8 gennaio.

Gli astronauti Mike Fincke e Zena Cardman avrebbero dovuto lavorare per sei ore e mezza fuori dalla stazione, per installare alcuni pannelli solari che alimentano la Iss.

Un’altra passeggiata, che avrebbe dovuto portare alla riparazione di una telecamera esterna e che era prevista per il 15 febbraio, potrebbe inoltre essere rimandata.

Che missione è Crew-11

La Nasa inoltre starebbe valutando un rientro anticipato della missione Crew-11 al momento presente a bordo della Iss, date le condizioni fisiche dell’astronauta.

La missione era partita ad agosto e prevedeva una serie di esperimenti in microgravità in preparazione della missione Artemis, che dovrebbe riportare un equipaggio umano sulla Luna.

Previsti anche esperimenti sulla crescita di piante e ortaggi in microgravità e test per la produzione di cellule staminali.

La missione avrebbe dovuto durare almeno sei mesi, quindi fino a febbraio, e la Nasa avrebbe voluto posticipare il rientro di almeno due mesi in vista di un nuovo protocollo che allungherebbe a otto mesi la permanenza standard degli astronauti in orbita.