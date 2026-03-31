Astronauta perde la parola nello spazio, cosa è successo a Michael Fincke mentre era a bordo dell'Iss

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un astronauta in missione sulla Iss ha perso momentaneamente la parola. Protagonista dell’episodio è stato Michael Fincke, dell’equipaggio Crew-11, lo scorso gennaio. L’astronauta è stato colto dal malore in modo improvviso e per circa 20 minuti è rimasto senza la capacità di parlare. Per motivi di sicurezza la missione è stata interrotta in anticipo.

Astronauta perde la parola nello spazio

Lo stesso Michael Fincke ha ricostruito l’episodio nel corso di una intervista rilasciata ad Ap. Il malore lo ha colto il 7 gennaio, mentre a bordo della stazione spaziale internazionale (Iss) stava cenando a ridosso di una attività extraveicolare.

Le prime verifiche hanno escluso un attacco cardiaco o un soffocamento, ma per circa 20 minuti l’astronauta ha perso la capacità di parlare.

ANSA

Il rientro anticipato dell’equipaggio

I colleghi hanno immediatamente contattato i medici sulla Terra. Successivamente, per permettere all’astronauta di poter ricevere le cure adatte, è stata organizzata la prima evacuazione medica della Iss.

La missione del Crew-11 è stata quindi interrotta in anticipo e i membri dell’equipaggio sono rientrati sulla Terra. La causa del malore non è ancora chiara, ma non è escluso che possa essere legata ai lunghi periodi trascorsi in microgravità, visto che l’astronauta ha trascorso nello spazio oltre 500 giorni complessivi.

L’episodio che ha coinvolto Fincke ha riportato l’attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza per gli astronauti. Programmi come Artemis II e i progetti di una presenza stabile sulla Luna dovranno quindi affrontare in modo sempre più concreto la gestione delle emergenze sanitarie in ambienti lontani dalla Terra.

Le parole dell’astronauta che ha perso la parola

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso astronauta Michael Fincke, che ha detto di non aver sentito nessun dolore ma di essersi reso conto di non riuscire più a parlare. Trascorsi venti minuti, tutto è tornato alla normalità e a quanto pare senza alcuna conseguenza.

“Sono sempre stato molto sano, per questo è stato sorprendente per tutti”, ha spiegato. L’astronauta si è detto dispiaciuto per l’interruzione anticipata della missione e in particolare per la collega Zena Cardman, che avrebbe dovuto affrontare la sua prima attività extraveicolare.

Per scongiurare il ripetersi di situazioni simili, la Nasa (l’agenzia aerospaziale degli Usa) sta intensificando gli studi sui rischi medici e lavorando allo sviluppo di sistemi sanitari più avanzati da integrare nelle future missioni.