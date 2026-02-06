Atalanta-Juventus di Coppa Italia, il video dei maxi controlli: le immagini delle bombe carta sequestrate
Massima attenzione alla sicurezza nella serata di ieri, giovedì 5 febbraio 2026, in occasione della partita di Coppa Italia Atalanta-Juventus, per il quale erano stati predisposti dalla Questura di Bergamo mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica, ulteriormente rafforzati in considerazione della nota rivalità tra le due tifoserie. L’intensa e capillare attività di controllo condotta dal personale della polizia di Stato ha permesso di individuare e sequestrare, all’interno dell’antistadio del settore ospiti, un coltello a serramanico e due bombe carta, accuratamente occultati. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro. Al termine dell’incontro, inoltre, il personale della Digos è intervenuto nei confronti di un tifoso presente nel settore Curva Sud, che ha scavalcato le barriere di separazione, accedendo al terreno di gioco. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di Daspo della durata di un anno.
