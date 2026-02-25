Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un tifoso è stato denunciato e punito con il DASPO per fatti avvenuti in occasione della partita Atalanta-Napoli, disputata domenica 22 febbraio a Bergamo. Il provvedimento è stato disposto dopo che l’uomo, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza, si è reso responsabile del lancio di materiale pericoloso durante l’incontro.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante il primo tempo della partita tra Atalanta e Napoli, quando un tifoso della squadra di casa, posizionato nel settore Tribuna Sud, ha lanciato un bicchiere di plastica contenente birra verso un calciatore della squadra ospite e alcuni membri dello staff. Il gesto, pur non avendo colpito nessuno, ha rappresentato un concreto pericolo per l’incolumità dei presenti, tra cui numerosi bambini accorsi allo stadio per sostenere la propria squadra.

La rapida reazione degli agenti della Digos e della Polizia Scientifica della Questura di Bergamo ha permesso di avviare immediatamente le indagini. Attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza installati all’interno dell’impianto sportivo, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e rintracciare il responsabile ancora prima del termine della partita. L’uomo, classe 2003 e residente in provincia, è stato denunciato per il reato di lancio di materiale pericoloso.

Il provvedimento di DASPO

Alla luce dei fatti accertati, il Questore di Bergamo ha disposto nei confronti del tifoso la misura di prevenzione del DASPO (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive), ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della legge 401/1989. Il provvedimento, notificato immediatamente dalla Divisione Anticrimine, vieta all’uomo l’accesso agli impianti sportivi per competizioni agonistiche per la durata di un anno.

Le conseguenze della violazione del DASPO

La Polizia di Stato ricorda che la violazione del DASPO comporta sanzioni severe: la reclusione da 1 anno a 3 anni e una multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Si tratta di misure pensate per scoraggiare comportamenti pericolosi e garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive.

