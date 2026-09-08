Aterra all'aeroporto di Torino con la testa essiccata di un coccodrillo nel bagaglio: denunciato

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È di un sequestro e una denuncia il bilancio di un’operazione condotta all’aeroporto di Torino, dove un passeggero italiano è stato fermato per aver importato senza autorizzazione la testa essiccata di un coccodrillo, specie protetta dalla Convenzione di Washington. L’intervento è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito di controlli intensificati durante il periodo estivo per contrastare il commercio illegale di specie in via di estinzione.

Controlli rafforzati negli aeroporti: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione si inserisce in un più ampio piano di vigilanza e contrasto al traffico illecito di specie protette, con particolare attenzione ai voli considerati a rischio, soprattutto durante l’estate, quando aumenta il flusso di passeggeri provenienti da località esotiche.

Il sequestro della testa di coccodrillo

Durante uno dei controlli mirati, le autorità hanno individuato un passeggero italiano in arrivo da Miami (Stati Uniti) con scalo a Istanbul (Turchia). L’ispezione accurata dei bagagli ha portato alla scoperta della testa essiccata di un coccodrillo, appartenente alla specie “Crocodylia spp”, inserita tra quelle in via di estinzione e tutelate dalla Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.). L’esemplare era stato avvolto in carta da pacchi, probabilmente per tentare di eludere i controlli nei paesi di partenza.

Denuncia e sanzioni previste

Il passeggero è stato denunciato a piede libero per importazione illegale di una specie protetta, in assenza del certificato o della licenza necessari, e per non aver rispettato le prescrizioni della Legge 7 febbraio 1992 n. 150, che disciplina la tutela delle specie in via di estinzione. La condotta contestata prevede sanzioni severe: l’ammenda può variare da 20.000 euro a 200.000 euro, oppure l’arresto da sei mesi a un anno.

L’impegno delle istituzioni nella tutela della biodiversità

L’attività di sequestro effettuata dalle autorità testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella lotta al commercio internazionale illegale di specie tutelate dalla Convenzione C.I.T.E.S. e nel rispetto delle normative vigenti. Il risultato raggiunto è frutto della sinergia tra le due istituzioni, sancita da un Protocollo d’Intesa che rafforza la cooperazione operativa negli spazi aeroportuali.

Presunzione di innocenza per l’indagato

In attesa del giudizio definitivo, le autorità sottolineano che per l’indagato vale il principio della presunzione di innocenza, come previsto dalla legge.

Il ruolo di Torino nella lotta al traffico di specie protette

L’operazione condotta presso l’aeroporto di Torino conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico illecito di esemplari protetti e nel preservare la biodiversità, in linea con gli impegni internazionali assunti dall’Italia.

IPA