Atlete transgender e intersessuali come Imane Khelif fuori dai Giochi, obbligo test genetici al CIO dal 2028

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) compie la sua rivoluzione sui test genetici legati al connubio sessualità-sport. Dal 2028 per partecipare alle gare femminili delle vari discipline delle Olimpiadi, sarà necessario superare un esame del Dna. L’accesso sarà pertanto riservato alle atlete di sesso biologico femminile, non portatrici del gene SRY. La nuova regola entrerà in vigore a partire dai Giochi di Los Angeles e non avrà effetto retroattivo. In questo modo l’organizzazione olimpica allinea le proprie decisioni alla linea promossa dall’amministrazione Trump sul tema.

Test genetici obbligatori dalle Olimpiadi 2028, cosa ha deciso il CIO

L’idoneità di una concorrente di sesso biologicamente femminile sarà determinata attraverso uno screening del gene SRY, segmento di codice genetico generalmente presente sul cromosoma Y e associato allo sviluppo sessuale maschile.

Il test potrà essere effettuato tramite saliva, sangue o tampone e dovrà essere svolto una sola volta nell’intera vita dell’atleta. Le federazioni internazionali e gli organismi sportivi nazionali saranno responsabili dell’organizzazione dei controlli.

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Secondo il CIO, la presenza del gene SRY rappresenta un indicatore stabile nel tempo e consente di verificare il sesso biologico ai fini della partecipazione lecita alle gare femminili.

Chi sarà escluso dalle gare femminili con la nuova regola

La nuova normativa limita la partecipazione alle competizioni femminili delle sole atlete senza il famigerato gene SRY. Di conseguenza, non saranno ammesse le sportive transgender con cromosomi XY e parte delle atlete intersessuali con determinate variazioni genetiche.

Il caso più citato nell’ambito del dibattito è ovviamente quello della pugile algerina Imane Khelif, campionessa olimpica a Parigi 2024 che rientra tra le atlete con differenze nello sviluppo sessuale pur non identificandosi come “trans”. Di recente ha ammesso di essersi sottoposta a terapie ormonali per abbassare a zero il suo livello di testosterone.

Il Comitato Olimpico ha precisato che i soggetti che risultino SRY positivi potranno comunque competere in categorie maschili o in categorie miste, ove previste.

Perché il CIO ha cambiato le regole

La svolta impartita dal CIO modifica profondamente il quadro normativo introdotto nel 2021, che lasciava alle singole federazioni sportive la definizione dei criteri di ammissibilità dei singoli atleti. Il nuovo sistema estende invece a tutte le discipline un approccio già adottato in alcuni sport come atletica leggera, pugilato e sci.

Secondo i promotori, la revisione “si basa su evidenze scientifiche” e su un processo di consultazione che ha coinvolto esperti e sportivi. Le autorità sostengono che il sesso maschile comporti un vantaggio prestazionale nelle discipline che richiedono forza, potenza e resistenza.

La nuova politica viene presentata come una misura “per garantire equità, sicurezza e integrità” nelle competizioni femminile.

Le modalità dei controlli e le eccezioni previste

Lo screening genetico sarà il criterio principale per l’accesso alle gare olimpiche femminili. Le atlete risultate negative al test SRY saranno considerate idonee in modo permanente.

Sono tuttavia previste eccezioni per casi rari, come alcune condizioni di sviluppo sessuale in cui non si registrano benefici legati al testosterone. Tra queste figura ad esempio la sindrome da insensibilità completa agli androgeni (Cais).

Il CIO ha rassicurati sportivi e commentatori sulla natura dei test, i quali saranno poco invasivi e che dovranno essere garantite privacy e riservatezza dei dati.