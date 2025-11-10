ATP Finals a Torino, uomo morto al fan village per un infarto: deceduto all'ospedale Molinette dopo il malore

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto l’uomo che aveva accusato un malore al fan village delle ATP Finals a Torino. Aveva 70 anni. È deceduto per un arresto cardiaco all’ospedale Molinette dov’era stato portato in condizioni critiche. Vani i tentativi di soccorrerlo: il personale dell’assistenza sanitaria del 118 è intervenuto subito in piazza d’Armi, davanti all’Inalpi Arena, ma non ha potuto salvare l’uomo.

Uomo muore alle ATP Finals di Torino

Tragedia alle ATP Finals di Torino. Un uomo di 70 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava al fan village in piazza d’Armi, davanti all’Inalpi Arena, dove si sta disputando il noto torneo di tennis.

L’anziano è deceduto a causa di un arresto cardiaco all’ospedale Molinette dov’era stato portato in condizioni critiche.

ANSA

La Inalpi Arena a Torino

La ricostruzione: cos’è successo a Torino

I fatti risalgono alla mattinata di lunedì 10 novembre 2025. Secondo le prime ricostruzioni, il settantenne si sarebbe accasciato a terra poco dopo le 10, andando in arresto cardiaco.

L’uomo si sarebbe sentito male mentre stava facendo la coda davanti al fan village delle Atp Finals.

Immediato l’intervento del personale dell’assistenza sanitaria del 118 presente all’evento: i medici hanno iniziato sul posto le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche un defibrillatore, e portato quindi l’uomo in ospedale in codice rosso.

Il malore, l’infarto e i tentativi di salvarlo

I tentativi di soccorrerlo, durati oltre venti minuti e coordinati dalla centrale operativa del 118 Azienda Zero, sono però stati vani. Arrivato in ospedale alle Molinette già in condizioni critiche, il 70enne è morto dopo poco.

L’area del fan-village è stata allestita in piazza d’Armi, nel capoluogo piemontese, e in essa si svolgono tutti gli eventi collaterali legati al torneo internazionale di tennis. Essa accoglie spettatori, famiglie e appassionati di tennis interessati all’evento e in procinto di entrare nella Inalpi Arena, dove si giocano i match previsti dal 9 al 16 novembre.

La zona è rimasta isolata per diversi minuti per consentire l’intervento dei soccorsi, numerosi visitatori e volontari, sotto shock per quanto accaduto, hanno assistito ai tentativi di salvarlo.