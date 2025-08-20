Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di origine nigeriana per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale nella mattinata del 17 marzo nei pressi dell’ospedale civile di Atri. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Volanti del Commissariato di P.S. locale, dopo un inseguimento e una colluttazione con gli agenti. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, era stato scarcerato solo una settimana prima. L’operazione si è svolta durante i controlli contro i parcheggiatori abusivi.

Controlli mirati nei pressi dell’ospedale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina del 17 marzo gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Atri hanno intensificato i controlli nell’area del parcheggio pubblico dell’Ospedale Civile. L’obiettivo era prevenire la presenza di soggetti dediti ad attività di parcheggiatori abusivi, fenomeno che negli ultimi tempi aveva destato preoccupazione tra i cittadini e il personale sanitario.

L’avvistamento e il tentativo di fuga

Durante uno di questi passaggi, i poliziotti hanno notato un uomo che si muoveva con fare sospetto tra le auto in sosta. Insospettiti dall’atteggiamento furtivo, gli agenti hanno deciso di avvicinarsi per procedere a un controllo di routine. Alla vista della vettura di servizio e alla richiesta di fermarsi, il soggetto ha reagito con uno scatto improvviso, tentando di allontanarsi rapidamente dalla zona.

L’inseguimento e la colluttazione

Gli operatori hanno inizialmente inseguito l’uomo a bordo della loro auto di servizio. Quando la fuga si è fatta più complicata a causa degli ostacoli presenti nel parcheggio, gli agenti sono scesi dal veicolo e hanno continuato l’inseguimento a piedi, senza mai perdere di vista il sospetto. Dopo alcuni minuti di corsa, sono riusciti a raggiungerlo e ad afferrare lo zaino che portava con sé.

A quel punto, il fuggitivo ha reagito con violenza, sferrando una serie di gomitate al volto e alle spalle di uno degli agenti nel tentativo di liberarsi dalla presa. Ne è nata una colluttazione che ha visto entrambi finire a terra. Nonostante la resistenza e i gesti aggressivi dell’uomo, il poliziotto è riuscito a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Le conseguenze per l’agente e il disordine pubblico

L’agente coinvolto nell’azione ha riportato contusioni e abrasioni a seguito della colluttazione. L’episodio ha anche provocato momenti di disordine pubblico, considerato l’orario di punta e la presenza di numerosi utenti che quotidianamente frequentano il presidio ospedaliero di Atri. La prontezza degli operatori ha comunque permesso di riportare la situazione alla normalità in tempi rapidi.

L’identificazione e i precedenti penali

Una volta fermato, il soggetto è stato identificato come un cittadino nigeriano di circa quaranta anni. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che l’uomo era già gravato da precedenti per lesioni aggravate e rapina aggravata. Solo una settimana prima, infatti, aveva lasciato il carcere grazie alla sostituzione della misura cautelare con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’arresto e la convalida del Tribunale

Il soggetto è stato condotto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza e tratto in arresto in flagranza di reato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In giornata, l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Teramo, che ha riconosciuto la gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto.

L’episodio avvenuto il 17 marzo nei pressi dell’ospedale di Atri rappresenta un esempio concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni di illegalità e nella tutela della sicurezza pubblica. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma fondamentale per prevenire e reprimere comportamenti che mettono a rischio la serenità della collettività.

IPA