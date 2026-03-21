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È stato arrestato un uomo di Silvi per stalking ai danni della sua ex compagna, dopo che la donna, 28 anni, ha trovato il coraggio di denunciare una lunga serie di episodi persecutori. L’arresto è stato eseguito su disposizione della Procura della Repubblica di Teramo, a seguito delle indagini condotte dal Commissariato di Atri.

La denuncia e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la giovane donna si è rivolta agli agenti del Commissariato di Atri per denunciare una situazione che si protraeva da tempo. La ragazza, dopo aver subito una serie di comportamenti vessatori e oppressivi da parte dell’ex fidanzato, ha presentato una richiesta di ammonimento, spinta dalla gravità e dall’intensità dei fatti che stava vivendo.

Una relazione breve ma tormentata

La frequentazione tra i due era iniziata nell’estate scorsa, ma già dai primi tempi l’uomo aveva manifestato atteggiamenti ossessivi e possessivi. La giovane, resasi conto della situazione, aveva deciso di interrompere la relazione dopo poco tempo. Tuttavia, la decisione non era stata accettata dall’ex compagno, che aveva reagito con comportamenti sempre più invadenti e pressanti.

Pedinamenti, minacce e aggressioni verbali

Per diversi mesi, la vittima sarebbe stata sottoposta a un vero e proprio controllo sistematico da parte dell’uomo, che avrebbe messo in atto presunti pedinamenti, anche sul posto di lavoro. Oltre a ciò, la ragazza avrebbe ricevuto numerosi messaggi, in cui l’ex alternava suppliche, minacce e offese. In un’occasione, l’uomo sarebbe addirittura entrato nell’abitazione della donna, aggredendola verbalmente e strattonandola.

Le conseguenze sulla vittima

A causa delle continue pressioni e delle azioni persecutorie, la giovane ha vissuto mesi di profondo turbamento emotivo e paura. La situazione l’ha costretta a modificare più volte le proprie abitudini di vita, nel tentativo di sfuggire al controllo e alle minacce dell’ex compagno.

L’arresto e le misure adottate

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo, il GIP ha disposto l’arresto dell’uomo. L’ex fidanzato è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Castrogno, ponendo fine a una lunga serie di episodi di stalking e aggressione che avevano profondamente segnato la vita della vittima.

IPA