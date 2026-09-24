Attacchi con droni russi contro Italia, Francia e Spagna, Crosetto smentisce l'allarme sui piani di Putin

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Russia si starebbe preparando ad attaccare con droni altri Paesi europei, tra cui l’Italia. A lanciare l’allarme sono i servizi segreti statunitensi, che hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino condividendoli con i governi europei. Nel mirino di Mosca i Paesi del Mediterraneo, in particolare Italia, Francia e Spagna, che andranno tutti al voto nel 2027. Nel dossier della Cia viene ipotizzato il lancio di droni da mercantili in navigazione, con l’obiettivo di diffondere la paura nell’opinione pubblica in modo da condizionare le elezioni. Il ministro della Difesa Crosetto però smentisce, affermando che l’allarme “non trova alcuna conferma”.

Droni russi contro Italia, Francia e Spagna: l’allarme

C’è anche l’Italia tra i Paesi che la Russia potrebbe colpire con un attacco di droni. Lo riporta El Mundo, che parla di un allarme sui piani di escalation di Putin in Europa diffuso dall’intelligence statunitense.

Citando una fonte anonima vicina al ministero della Difesa lituano e diversi analisti, il quotidiano spagnolo scrive che un dossier della Cia su questi piani è stato consegnato alle intelligence dei Paesi europei.

ANSA

Il giornale collega questo allarme alla decisione del presidente francese Emmanuel Macron di convocare all’Eliseo i responsabili dei partiti per metterli in guardia sulle minacce alla Francia.

Gli attacchi con droni da navi nel Mediterraneo

Nel dossier viene ipotizzato il lancio di droni da navi mercantili in navigazione nel Mediterraneo.

Per questi attacchi verrebbero usati i droni Gerbera, una versione più piccola dello Shahed iraniano, spesso usata dai russi in Ucraina per fare sprecare munizioni alle difese di Kiev.

Hanno un raggio d’azione di 600 chilometri e possono trasportare 4-5 chili di esplosivo. Verrebbero tenuti nascosti nei container e poi lanciati verso la costa. Dal Tirreno, praticamente quasi tutto il territorio italiano sarebbe alla portata di questi droni.

Perché proprio Italia, Francia e Spagna

La Russia considera obiettivi legittimi i Paesi europei che forniscono armi e aiuti militari all’Ucraina, ma finora si è limitata a sabotaggi e provocazioni, come i 19 droni entrati in Polonia un anno fa e quelli all’aeroporto di Lipsia, in Germania.

Nonostante la lontananza geografica, secondo l’intelligence Usa nel mirino del Cremlino ci sono anche Italia, Francia e Spagna.

Perché andranno tutti al voto nel 2027 e hanno partiti e movimenti con legami o con posizioni meno ostili a Mosca, in particolare Italia e Francia.

L’obiettivo sarebbe quello di influenzare il dibattito politico e destabilizzare questi Paesi: anche senza danni, i sorvoli di droni diffonderebbero la paura nell’opinione pubblica, in modo da condizionare le prossime elezioni.

Il ministro Crosetto smentisce

“Non serve a nessuno e non trova alcuna conferma” l’allarme lanciato da El Mundo. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto smentisce l’allarme sui piani per possibili attacchi russi all’Italia.

“Già viviamo in tempi difficili e ‘nervosi’ e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco”, conclude.