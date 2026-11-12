Attacchi hacker a elettrodomestici, a rischio non solo frigoriferi e forni: "Possono aprire la porta di casa"

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Dopo i sabotaggi ai frigoriferi di diverse catene di Supermercati europee, trasformati di fatto in forni, è arrivata la conferma dagli esperti che anche gli apparecchi in casa possono subire attacchi hacker. Ciò può avvenire se i dispositivi sono accessibili direttamente da Internet, come avviene per i sistemi di domotica, senza adeguate misure di protezione. A rischio ci sono anche porte e finestre delle abitazioni private.

I frigoriferi possono diventare forni?

A Mattino 5 è stato intervistato un esperto di cybersicurezza che ha spiegato quali sono i rischi per gli elettrodomestici in casa. Lo specialista ha precisato che quanto accaduto ai frigoriferi dei supermercati hackerati, che si sono surriscaldati trasformandosi in forni, nelle abitazioni private non può succedere.

I frigoriferi domestici, a differenza di quelli industriali, non hanno un sistema automatico di sbrinamento che li fa surriscaldare, perciò un hacker non può attivare questa opzione. Può però farli spegnere o alzare la temperatura e ciò può portare al deterioramento degli alimenti che vi sono conservati all’interno.

La prima cosa da sapere, rassicurante, è quindi che un frigo di casa non arriva a 50°C, anche se può comunque essere manomesso da remoto se connesso a internet.

Altri elettrodomestici a rischio

L’esperto ha spiegato che altri elettrodomestici a rischio hackeraggio sono per esempio il forno o la piastra elettrica. Se un forno viene sabotato e acceso al massimo della temperatura mentre per esempo si è in vacanza, i rischi sono vari e alti.

L’abitazione si surriscalda facendo bruciare ciò che è vicino al forno con il pericolo che prenda fuoco l’intera stanza o appartamento. La bolletta, ovviamente, salirà alle stelle a causa dell’elevato consumo di energia, il danno minore potrebbe essere che si carbonizzi solo qualche oggetto rimasto dentro o sopra l’elettrodomestico.

Per quanto riguarda la piastra elettrica, invece, il danno è minore perché questo dispositivo, per poter sviluppare calore, ha bisogno di una pentola apposita posta sopra il piano cottura altrimenti l’induzione non si attiva.

Attenzione a porte e finestre

Il rischio più elevato è comunque se porte, cancelli o finestre sono connesse ad app che permettono l’apertura e la chiusura a distanza o da remoto. La serranda di una saracinesca, per esempio, può essere fata salire e scendere a grande velocità e continuativamente fino a quando il meccanismo va in blackout, ma se il sistema controlla anche l’apertura delle finestre, anche queste possono essere manovrate da hacker.

In questo caso si corre un serio rischio per la sicurezza poiché qualcuno potrebbe aprire le finestre quando non si è in casa ed entrare nell’abitazione indisturbato, stessa cosa può succedere con i cancelli, le porte d’ingresso e i sistemi di videosorveglianza.

Va ricordato che questi dispositivi devono essere connessi a internet e devono avere la possibilità di essere gestiti da remoto. Se, per esempio, sono connessi al wifi di casa, l’hackeraggio è più complesso perché bisognerebbe stare nei pressi dell’abitazione in cui è presente il wifi.

Se invece gli apparecchi, come nella maggior parte dei casi, possono essere comandati da remoto attraverso una app o una pagina Internet, allora bisogna stare attenti e seguire tutti i protocolli di sicurezza per evitare intrusioni di un hacker.

Come proteggersi dagli attacchi hacker

Una precauzione per evitare attacchi hacker agli elettrodomestici è, per prima cosa, non permettere ai nostri dispositivi di essere direttamente accessibili da Internet, quando non è necessario. È inoltre utile cambiare sempre le password predefinite, scegliendo credenziali robuste e diverse per ogni dispositivo o servizio.

Quando disponibile, è importante attivare anche l’autenticazione a più fattori, che aggiunge un ulteriore livello di protezione. Gli aggiornamenti dei dispositivi sono un altro grande alleato per mantenere alta la sicurezza. È inoltre consigliabile separare, quando possibile, gli oggetti intelligenti dagli altri dispositivi domestici, utilizzando una rete Wi-Fi dedicata, purché effettivamente isolata dalla rete principale.