Attacchi hacker ai supermercati anche in Italia, colpiti i banchi frigo di alcuni a marchio Coop in Sicilia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Anche in Italia ci sono stati malfunzionamenti ai frigoriferi di alcuni supermercati dopo che un’ondata di attacchi hacker ha colpito i sistemi della catena del freddo di numerosi operatori della grande distribuzione in diversi Paesi europei. A venire colpiti alcuni punti vendita a marchio Coop in Sicilia, l’attacco ha fatto salire la temperatura dei frigoriferi e dei congelatori nella notte, portando al deperimento dei prodotti. Segnalati altri casi anche in Toscana ed Emilia-Romagna, in corso le indagini della polizia postale e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Attacchi hacker ai supermercati anche in Italia

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre attacchi hacker hanno colpito i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati in diversi Paesi europei, causando danni per milioni di euro e costringendo le aziende a buttare tonnellate di cibo.

Anche l’Italia è stata colpita da questa ondata di attacchi informatici coordinati, seppur marginalmente. Come riporta Agi, ci sono stati malfunzionamenti ai frigoriferi in diversi supermercati in Sicilia, tra Palermo, Catania e la provincia di Ragusa.

ANSA

Episodi sospetti anche in Toscana e in Emilia-Romagna: all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono arrivate segnalazioni di attacchi simili in un’azienda del settore della ristorazione e in una ditta che produce surgelati.

Colpiti supermercati a marchio Coop in Sicilia

Gli attacchi informatici hanno colpito in particolare i sistemi di refrigerazione di almeno quattro supermercati Coop in Sicilia, tre a Catania e uno a Palermo. Gli hacker hanno fatto salire la temperatura di banchi frigo e congelatori, facendo andare a male il cibo.

“L’attacco è avvenuto alle 4 del mattino”, ha detto all’Ansa Giuseppe Spadaro, direttore generale di un gruppo che gestisce supermercati a marchio Coop sull’isola. “Stiamo calcolando i danni – ha aggiunto – in alcuni casi abbiamo risolto. Abbiamo già contattato l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e attivato i protocolli per fare indagini in profondità”.

Sul caso sta indagando la polizia postale, che sta cercando di ricostruire l’entità e la provenienza degli attacchi e verificare il probabile collegamento con quanto accaduto nelle stesse ore in mezza Europa. Oggi ci sarà una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione su questi attacchi hacker con il direttore dell’ACN e il direttore delle agenzie di intelligence.

Gli attacchi hacker ai supermercati in Europa

Come detto, nella notte tra domenica e lunedì attacchi hacker hanno colpito i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Svezia, Estonia e Finlandia. Un’azione che ricorda quanto accaduto in Francia tre settimane fa, quando i congelatori e i frigoriferi di centinaia di negozi erano stati manomessi e messi fuori uso.

Al momento non è chiara la responsabilità di questi attacchi, che non sono stati rivendicati, diversi dalle tipiche azioni degli hacker criminali. Il sospetto è che possa essere un episodio da inserire nella cosiddetta guerra ibrida, in questo caso il principale sospettato è la Russia di Putin.