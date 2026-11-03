Attacchi hacker ai supermercati anche in Italia, colpiti i banchi frigo di alcuni a marchio Coop in Sicilia
Attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei supermercati anche in Italia, colpiti diversi punti vendita Coop in Sicilia
Anche in Italia ci sono stati malfunzionamenti ai frigoriferi di alcuni supermercati dopo che un’ondata di attacchi hacker ha colpito i sistemi della catena del freddo di numerosi operatori della grande distribuzione in diversi Paesi europei. A venire colpiti alcuni punti vendita a marchio Coop in Sicilia, l’attacco ha fatto salire la temperatura dei frigoriferi e dei congelatori nella notte, portando al deperimento dei prodotti. Segnalati altri casi anche in Toscana ed Emilia-Romagna, in corso le indagini della polizia postale e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
- Attacchi hacker ai supermercati anche in Italia
- Colpiti supermercati a marchio Coop in Sicilia
- Gli attacchi hacker ai supermercati in Europa
Attacchi hacker ai supermercati anche in Italia
Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre attacchi hacker hanno colpito i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati in diversi Paesi europei, causando danni per milioni di euro e costringendo le aziende a buttare tonnellate di cibo.
Anche l’Italia è stata colpita da questa ondata di attacchi informatici coordinati, seppur marginalmente. Come riporta Agi, ci sono stati malfunzionamenti ai frigoriferi in diversi supermercati in Sicilia, tra Palermo, Catania e la provincia di Ragusa.
Episodi sospetti anche in Toscana e in Emilia-Romagna: all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono arrivate segnalazioni di attacchi simili in un’azienda del settore della ristorazione e in una ditta che produce surgelati.
Colpiti supermercati a marchio Coop in Sicilia
Gli attacchi informatici hanno colpito in particolare i sistemi di refrigerazione di almeno quattro supermercati Coop in Sicilia, tre a Catania e uno a Palermo. Gli hacker hanno fatto salire la temperatura di banchi frigo e congelatori, facendo andare a male il cibo.
“L’attacco è avvenuto alle 4 del mattino”, ha detto all’Ansa Giuseppe Spadaro, direttore generale di un gruppo che gestisce supermercati a marchio Coop sull’isola. “Stiamo calcolando i danni – ha aggiunto – in alcuni casi abbiamo risolto. Abbiamo già contattato l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e attivato i protocolli per fare indagini in profondità”.
Sul caso sta indagando la polizia postale, che sta cercando di ricostruire l’entità e la provenienza degli attacchi e verificare il probabile collegamento con quanto accaduto nelle stesse ore in mezza Europa. Oggi ci sarà una riunione a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione su questi attacchi hacker con il direttore dell’ACN e il direttore delle agenzie di intelligence.
Gli attacchi hacker ai supermercati in Europa
Come detto, nella notte tra domenica e lunedì attacchi hacker hanno colpito i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati in Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Svezia, Estonia e Finlandia. Un’azione che ricorda quanto accaduto in Francia tre settimane fa, quando i congelatori e i frigoriferi di centinaia di negozi erano stati manomessi e messi fuori uso.
Al momento non è chiara la responsabilità di questi attacchi, che non sono stati rivendicati, diversi dalle tipiche azioni degli hacker criminali. Il sospetto è che possa essere un episodio da inserire nella cosiddetta guerra ibrida, in questo caso il principale sospettato è la Russia di Putin.