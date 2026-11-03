Attacchi hacker ai supermercati ma non solo, l'avvertimento dell'esperto ai consumatori: "Cambiare password"

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Gli attacchi hacker non riguardano più solo il mondo finanziario o istituzionale e neppure soltanto quello industriale: con l’azione delle scorse ore ai frigoriferi di alcuni supermercati e aziende, anche in Italia, la minaccia si avvicina ai consumatori. Assume, inoltre, i contorni di una guerra ibrida sempre più “fisica”: prendendo il controllo di frigoriferi e congelatori, infatti, sono state modificate le temperature, con la conseguenza di alterare e danneggiare gli alimenti conservati. In Olanda, ad esempio, una macelleria ha dovuto buttare un quantitativo di carne pari a 15mila euro di valore.

Attacchi analoghi hanno interessato Belgio e Svezia, così come Estonia Estonia, Lussemburgo e Irlanda, come era accaduto in precedenza in Francia, mentre in Italia gli hacker hanno preso di mira alcune aziende in Toscana ed Emilia-Romagna, e i supermercati Coop di Catania e Palermo, in Sicilia. Lo schema è stato sempre lo stesso e l’azione dei pirati informatici non ha risparmiato neppure un grande magazzino Ikea in Belgio.

Ora la preoccupazione cresce: per valutare la portata della minaccia informatica è stato convocato un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi, coordinato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, insieme al ministro per le Politiche agricole, Francesco Lollobrigida, con i vertici dei servizi, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e la polizia postale.

La nota al termine della riunione parla di attacchi cyber hanno avuto in Italia “impatto limitato”, visto che “non è emerso alcun caso di rischio per la salute dei cittadini riconducibile a fenomeni di scongelamento. Ogni eventuale segnalazione di anomalia viene peraltro notificata dall’ACN ai Nas dei Carabinieri, al fine di garantire tempestivi interventi. L’ACN sta inoltre incontrando i rappresentanti delle categorie interessate e gli amministratori dei principali operatori del settore”. “Non sussiste quindi alcun allarme ma permane la massima attenzione da parte di tutti i soggetti istituzionali competenti”.

Emerge, però, che nonostante le unità commerciali colpite siano state poche, si tratta di catene “per lo più munite ancora adesso di sistemi di sicurezza obsoleti, con interfacce esposte direttamente su Internet e carenze nei meccanismi di autenticazione. La gran parte della catena di distribuzione risulta invece dotata di sistemi di protezione aggiornati, in grado di respingere intrusioni malevole”.

Il nodo è che, dopo gli attacchi hacker a diverse caselle di posta elettronica di parlamentari (compresa quella della premier, Giorgia Meloni) e di semplici cittadini, tramite attacchi a enti o istituzioni, come nel caso di Trenitalia, il problema non è ormai limitato al mondo finanziario, con operazioni di furto dati ai clienti o interferenze nei sistemi di pagamento, ma con veri piani per assumere il controllo remoto di impianti che, nei casi delle ultime ore, garantiscono la conservazione degli alimenti e dunque anche la disponibilità di cibi.

L’intervista all’avvocato Andrea Lisi, esperti di diritto informatico e ideatore del Digeat Festival, il festival del pensiero digitale su protezione dati, archivi digitali, AI e regole del futuro, in programma dal 5 all’8 novembre a Lecce.

Avvocato Lisi, le sembra preoccupante quanto sta accadendo, non solo in Italia?

“Sì, lo è perché nonostante ripetute avvisaglie, non ci siamo preparati in modo adeguato. È evidente, oggi, che occorre una gestione controllata della digitalità pervasiva che caratterizzata la nostra esistenza. Non solo usiamo smartphone, tablet o computer portatili per lavoro, ma ormai anche molti altri strumenti – come elettrodomestici o automobili – sono interconnessi per agevolarci nella quotidianità. Ad esempio, si monitora la mobilità, ma si usano anche a fini di sicurezza. Il problema è che rappresentano anche porte aperte che noi stessi dovremmo chiudere al moment giusto o controllare maggiormente”.

Perché non siamo preparati, quindi?

“Non lo siamo perché non abbiamo sviluppato ancora una cultura di data protection, cioè l’ambito della cyber security: viviamo in un modo completamente differente rispetto a 20 anni, ma non ci siamo adeguati, manca una ‘civilizzazione digitale’, che ci rende inevitabilmente più fragili. In altre parole, c’è troppo ‘analfabetismo digitale’”.

L’allarme è risuonato anche in Europa, tanto che qualcuno parla di ‘guerra ibrida’: cosa ne pensa?

“Credo che ci abbiano visto giusto: ormai abbiamo carte d’identità digitali, i nostri movimenti sono tracciati digitalmente, viviamo in una società digitalizzata e siamo dunque cittadini digitali, ma senza adeguate protezioni anche le nostre coscienze rischiano di essere in qualche modo manipolate a livello digitale. Se poi ci limitiamo ai macchinari, come i condizionatori, oggi dobbiamo fare i conti anche con l’intelligenza artificiale: senza meccanismi di controllo superiori, si possono creare voragini come quelle che sono accadute nelle scorse ore. Per questo è una ‘guerra ibrida’ e non mancano gli esempi neppure nel campo strettamente militare: lo abbiamo visto in recenti contesti di guerra, dove l’AI gioca un ruolo centrale”.

Che rischi si corrono, in concreto? Ci sono sistemi di sicurezza per proteggere non solo le istituzioni e gli enti pubblici, ma anche i cittadini?

“I casi dei frigoriferi e condizionati manomessi riguardano – per fortuna – ‘solo’ gli alimenti: purtroppo sono stati buttati via perché ammalorati, con gravi danni economici. Ma pensiamo anche alla salute: se li avessimo consumati avremmo rischiato infezioni alimentari o persino avvelenamenti”.

Come si muovono le istituzioni nazionali ed europee?

“L’Unione europea sta cercando di reagire, con il GDPR e la NIS2, ma tutti questi regolamenti hanno come presupposto – per essere efficaci – la nostra digitalizzazione, o meglio l’alfabetizzazione digitale: neppure il nostro miglior esercito ci potrebbe difendere se noi fossimo i primi a offrire il fianco”.

In che senso?

“Nel nostro piccolo, nella quotidianità, dobbiamo essere noi per primi ad adottare misure di protezione. Il consumatore nel caso dei frigoriferi non può far nulla, ma il gestore dei supermercati sì, verificando la robustezza dei sistemi di sicurezza. Noi, invece, dovremmo controllare e cambiare le password della posta elettronica, per esempio. Dovremmo arrivare a una serie di automatismi paragonabili alle misure di protezione fisiche: mai più lasceremmo la porta di casa aperta. Lo stesso vale per profili social o password di caselle elettroniche che magari usiamo ogni giorno, persino per inviare referti medici con dati sensibili. Sono piccoli errori quotidiani che però aprono dei varchi”.