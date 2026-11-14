Attacchi hacker, in Italia nel mirino anche le famiglie con casa smart: si rischiano danni fino a 10mila euro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Le case degli italiani sono sempre più connesse, ma anche più esposte agli attacchi informatici: router, telecamere, smart tv ed elettrodomestici collegati a Internet possono infatti aprire la porta agli hacker. E questo può tradursi in danni da migliaia di euro. Secondo un recente studio, in Italia un’abitazione su tre è esposta al rischio.

Rischio cyberattacchi in casa

Prima fecero notizia gli attacchi hacker ad aeroporti, ospedali, banche, ministeri ed enti pubblici di varia natura. Poi arrivarono i cyberattacchi ai supermercati e alle banche del sangue, con i pirati informatici capaci di mettere fuori uso i refrigeratori.

Ora l’allarme si sposta sulle utenze dei privati cittadini, come evidenzia Consumers’ Forum, l’ente indipendente che riunisce associazioni di consumatori, imprese industriali e di servizi e le rispettive associazioni di categoria.

Il problema è correlato alla diffusione delle smart home, ovvero le abitazioni trasformate in veri e propri ecosistemi digitali, nei quali dispositivi diversi comunicano tra loro e possono essere controllati anche a distanza.

Si immagini cosa potrebbe fare un hacker in grado di interferire col funzionamento dei vari device di casa: smart tv, frigorifero, caldaia, tablet, smartphone, smartwatch, pc, console, telecamere di videosorveglianza, aspirapolvere robot, assistente vocale, lampadine smart, impianto di irrigazione del terrazzo, tapparelle smart, sensori di rilevamento del gas, eccetera. Sembra la trama del film horror AfrAId del 2024. Ma è uno scenario tutt’altro che ipotetico.

Il regolamento europeo

Sullo sfondo c’è anche un problema normativo: i nuovi obblighi di cybersicurezza per i produttori sono previsti dal regolamento europeo Cyber Resilience Act, ma diventeranno operativi soltanto a dicembre 2027. Nel frattempo gli utenti devono fare da sé per curare la propria sicurezza.

Secondo le stime diffuse da Consumers’ Forum, nelle abitazioni italiane si contano oltre 100 milioni di dispositivi digitali tradizionali. Il gruppo più numeroso è rappresentato dagli smartphone, circa 50,3 milioni. Seguono 22,2 milioni di smart tv, 20,2 milioni di computer e 7,4 milioni di tablet.

Secondo l’Osservatorio Eumetra, nel 2017 soltanto il 4% delle famiglie italiane disponeva di dispositivi smart home o assistenti vocali collegati agli impianti domestici. Nel 2026 la percentuale è arrivata al 33%.

Cyberattacchi, i rischi economici

Secondo le stime di Consumers’ Forum, una famiglia colpita può dover sostenere spese fino a 1.500 euro per ripristinare la rete domestica, ottenere assistenza tecnica specializzata, recuperare gli account e sostituire i dispositivi compromessi. Il conto può però diventare molto più elevato quando l’attacco produce conseguenze ben più gravi come furti dall’home banking, furti di identità o ricatti. Il danno economico può raggiungere i 10mila euro e anche superarli.