Attacchi hacker nei supermercati di mezza Europa, temperature dei freezer a 50 gradi: "Tutto da buttare"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I supermercati di diversi Paesi europei hanno subito un attacco hacker che ha compromesso il funzionamento dei frigoriferi e dei congelatori, causando danni per milioni di euro e costringendo le aziende a buttare tonnellate di cibo. Al momento non è chiaro se questa iniziativa abbia collegamenti con il caso simile avvenuto a ottobre in Francia e con gli attacchi hacker denunciati da Russia e Ucraina, che hanno portato a false segnalazioni di imminenti attacchi attraverso le apposite app governative.

Supermercati colpiti da attacchi hacker, milioni di euro di danni

I Paesi colpiti dall’attacco sono Belgio, Lussemburgo, Svezia, Irlanda, Paesi Bassi, Estonia e Finlandia. Diverse catene hanno segnalato cambiamenti improvvisi nella temperatura dei frigoriferi, che hanno raggiunto anche 50 gradi.

I punti vendita colpiti sarebbero oltre 100, molti dei quali appartenenti alla catena dei Paesi Bassi Ahold Delhaize, ma anche a quella francese Carrefour e a quella irlandese SuperValu.

ANSA

Gli attacchi sembrano essere del tutto simili in ogni Paese. Gli hacker avrebbero attaccato i sistemi informatici di queste grandi catene, per poi sabotare i frigoriferi e i congelatori.

L’attacco di ottobre in Francia

Per modalità e obiettivi, l’attacco del 2 novembre ricorda molto quello avvenuto in Francia lo scorso 12 ottobre. Anche in questo caso, furono presi di mira molti supermercati sabotando i loro congelatori.

In quel caso gli hacker avevano sfruttato una vulnerabilità grave in un vecchio software poco aggiornato, utilizzato per gestire i frigoriferi e sviluppato dalla società danese Danfoss.

Solo l’Estonia, per ora, ha confermato che anche gli attacchi del 2 novembre hanno preso di mira lo stesso software. Il Ceo di Sabcobel, che produce impianti di refrigerazione usati da alcune catene coinvolte, ha confermato solo che si tratta di un attacco informatico.

Un altro attacco hacker in Europa

Se sembra probabile un collegamento tra l’ultimo attacco ai supermercati e quello avvenuto a ottobre in Francia, è ancora da valutare se ci sia una connessione anche con l’attacco informatico che ha colpito sia la Russia sia l’Ucraina tra l’1 e il 2 novembre.

Le applicazioni governative di entrambi i Paesi hanno avvisato parte della popolazione di gravissimi attacchi imminenti, anche con armi nucleari e chimiche.

Avvisi falsi, che hanno causato il panico e che sono arrivati a poche ore di distanza l’uno dall’altro, nei due Paesi in guerra tra loro.