Attacchi hacker, Piantedosi convoca Comitato Nazionale per la Sicurezza: timori per i rischi in Italia

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Nei giorni scorsi si è parlato delle intrusioni hacker nei sistemi di refrigerazione di supermercati e aziende alimentari in tutta Europa che avrebbero fatto deteriorare il cibo.

Per questo motivo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato per martedì 10 novembre, al Viminale, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il vicepremier Antonio Tajani, inoltre, aveva parlato di dati personali diffusi sul dark web e di minacce ai familiari.

Attacchi hacker ai frigoriferi dei supermercati: i casi segnalati in Italia

Da remoto, gli hacker hanno manomesso le centraline di frigoriferi e congelatori e alterato le temperature, rovinando le merci. Dopo l’ondata di metà ottobre in Francia, che aveva interessato centinaia di supermercati, nella notte tra l’1 e il 2 novembre episodi simili sono stati segnalati in diversi Paesi europei, Italia compresa, con tutto il disagio che ne consegue.

Per citare qualche esempio, in Sicilia il gruppo Radenza, che gestisce supermercati a marchio Coop, ha segnalato manomissioni ai banchi frigo di diversi punti vendita tra Catania e Palermo. In uno Spazio Conad di Ponzano Veneto, nel Trevigiano, i dipendenti hanno trovato l’impianto frigorifero a 80 gradi. Altri casi sono stati registrati in Toscana, Emilia-Romagna e Molise.

Si tratta di una perdita che equivale a sviariate decine di milioni di euro, se pensiamo che questi frigoriferi raggiungevano una temperatura di circa 50 gradi e che quindi la merce contenuta dentro si rovinava irrimediabilmente.

Il 3 novembre, dopo il vertice a Palazzo Chigi, il governo aveva parlato di un impatto in Italia “fortemente limitato”, con poche unità commerciali coinvolte. Il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Andrea Quacivi, ha spiegato che gli attacchi sono stati facilitati da software non aggiornati o non più aggiornabili.

La rivendicazione di NoName057(16) e Z-Pentest e i dubbi sull’attribuzione

Dietro questi attacchi sembra ci siano i russi. I gruppi hacker filorussi NoName057(16) e Z-Pentest hanno diffuso un video per rivendicare gli attacchi ai sistemi della catena del freddo in Europa. Sostengono di aver colpito apparecchiature Danfoss e Dixell senza usare malware e di poter intervenire anche su reti idriche, centrali elettriche e magazzini alimentari.

Per ora la rivendicazione non risulta confermata da riscontri indipendenti. Né il video né le altre comunicazioni dei due gruppi indicano quali punti vendita siano stati colpiti, come siano stati violati i sistemi e quando. Il presidente del Copasir Lorenzo Guerini ha detto il 5 novembre che le verifiche sono in corso e che attribuire un attacco è sempre complicato in ambito cibernetico.

Tajani, dati sul dark web e minacce alla famiglia: la richiesta al G7

Non solo frigoriferi. Sabato 7 novembre Tajani ha denunciato la diffusione dei suoi dati personali sul dark web e la ricerca, anche a pagamento, di altre informazioni su di lui e sui familiari. Ha collegato le minacce alla posizione italiana a sostegno dell’Ucraina e ha scritto “non mi farò intimidire in nessun modo”.

NoName057(16), lo stesso gruppo che ha rivendicato gli attacchi ai frigoriferi, avrebbe pubblicato da almeno due settimane dati e richieste di informazioni, anche a pagamento, su Tajani, sul procuratore di Roma Francesco Lo Voi e sul capo della Polizia postale Ivano Gabrielli. Sul caso indagherebbe la Procura di Roma.

Tajani ha chiesto che il G7 degli Esteri di lunedì a Parigi affronti il tema, parlando di “guerra ibrida”.