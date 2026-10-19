Attacchi sessisti alla sindaca di Perugia: "Un'aggressione social da trasformare in aiuto concreto"

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha affidato ai propri canali social la ferma denuncia degli attacchi sessisti di cui è stata bersaglio in rete. “Si tratta di una violenza“, ha dichiarato la prima cittadina all’interno di un filmato diffuso sul suo profilo Instagram. A corredo del video, la prima cittadina ha comunicato la propria adesione alla campagna promossa dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, nata per “trasformare gli attacchi e gli insulti sessisti che noi donne ogni giorno riceviamo sui social in un aiuto concreto per tutte le vittime di odio e violenza online”. In merito alle iniziative in corso, la sindaca ha poi precisato l’indirizzo delle istituzioni: “Come delegata alle Pari opportunità di ANCI – prosegue la sindaca -, abbiamo già avviato un percorso in Commissione: l’obiettivo è costruire una rete e destinare gli eventuali risarcimenti delle azioni legali a un fondo per garantire assistenza legale gratuita alle donne che non hanno gli strumenti economici per difendersi”.

ANSA