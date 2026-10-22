Attacco all'aeroporto in Arabia Saudita, due morti e 8 feriti per le esplosioni allo scalo Re Fahd di Dammam

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’ennesimo attacco a un aeroporto dell’Arabia Saudita ha causato almeno due morti e otto feriti. È il bilancio delle ultime esplosioni avvenute nello scalo internazionale Re Fahd di Dammam, nel solco dell’ondata di offensive contro infrastrutture e impianti energetici del Paese rivendicate dagli Houthi, gruppo ribelle yemenita sostenuto dall’Iran.

L’attacco all’aeroporto Re Fahd di Dammam

L’attacco all’aeroporto Re Fahd di Dammam, sul Golfo Persico, vicino al Bahrein e al Qatar, è stato comunicato dall’aviazione civile dell’Arabia Saudita.

L’Autorità ha riferito che il raid ha causato la morte di un cittadino saudita e il ferimento di otto persone, con conseguenze lievi ma anche in modo grave, oltre ai danni alla struttura in corso di valutazione.

Secondo quanto comunicato su X dall’ambasciata indiana a Riad, le autorità saudite avrebbero informato Nuova Delhi che le vittime sarebbero due, tra cui un cittadino indiano.

Stop temporaneo al traffico aereo

In seguito all’attacco, il servizio globale di tracciamento dei voli Flightradar24 ha rilevato il dirottamento di diversi voli dallo scalo.

L’ente dell’aviazione civile saudita ha comunicato che, dopo la chiusura temporanea, il traffico aereo è tornato alla regolare operatività.

Nella giornata di mercoledì, inoltre, l’esercito saudita ha fatto sapere che nella zona orientale del Paese sono stati intercettati e abbattuti quattro droni.

L’offensiva Houthi in Arabia Saudita

L’aeroporto King Fahd era già stato preso di mira in occasione di un precedente attacco degli Houthi esteso ai principali aeroporti dell’Arabia Saudita.

Nonostante l’origine di quest’ultimo raid non sia stato ancora né specificato né rivendicato, le esplosioni allo scalo di Dammam seguono la scia dell’offensiva che da settimane il gruppo armato yemenita sta conducendo contro il regno.

Un’escalation che ha visto colpire anche l’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, provocando dodici vittime e oltre 300 feriti, e che fa parte di un allargamento del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, attraverso il coinvolgimento dei ribelli filo-iraniani contro la nemica potenza saudita, alleata degli americani.

Alla luce dell’inasprimento delle ostilità degli Houthi, l’ambasciata Usa a Riad ha diramato diverse allerte sulla sicurezza dei cittadini statunitensi, invitati a prestare “estrema cautela” nel transitare per gli aeroporti dell’Arabia Saudita in previsione di una “rapida escalation”.