Attentato a Bondi Beach vicino Sydney, Sajid Akram e il figlio Naveed avevano detto di essere andati a pescare

Gli attentatori di Bondi Beach sarebbero padre e figlio. A confermarlo sono le autorità australiane che hanno spiegato come gli autori dell’attacco siano rispettivamente un 50enne e un 24enne. Il primo (Sajid Akram) sarebbe stato ucciso dalla polizia, il figlio – che si chiamerebbe Naveed Akram – è stato ferito gravemente e sarebbe ora ricoverato in ospedale.

Cosa sappiamo dell’attentato a Bondi Beach

Ci sono nuovi sviluppi dopo il tragico attentato a Bondi Beach, una delle località più note di Sydney, in Australia.

A compiere l’attacco sono stati padre e figlio di 50 e 24 anni. Il nome di quest’ultimo – Naveed Akram – è trapelato sui media del Paese oceanico ma di lui, della sua famiglia e di cosa lo abbia spinto a questo gesto si sa ancora poco.

Sono 15 le vittime dell’attacco in Australia

Chi sono Sajid e Naveed Akram

Il padre, Sajid Akram, sarebbe arrivato in Australia nel 1998 con un visto da studente mentre il figlio – la cui identità come uno degli attentatori non è ancora stata confermata dalle autorità locali – sarebbe un cittadino australiano, nato nel Paese.

Pachistani, i due killer avevano in auto due bandiere del Califfato.

Sajid aveva un negozio di frutta e verdura e già nel 2019 era stato monitorato dalla polizia per un sospetto legame con i jihadisti.

Suo figlio, Naveed, faceva l’operaio fino a pochi mesi fa. I due avrebbero raccontato in famiglia che sarebbero andati a pescare quando invece hanno raggiunto un appartamento preso in affitto dove hanno portato tutto il loro arsenale fatto da armi acquistate legalmente e ordigni.

Le forze dell’ordine stanno indagando per eventuali collegamenti a organizzazioni terroristiche.

Il padre aveva sei armi da fuoco, regolarmente registrate, come spiega la polizia del Nuovo Galles del Sud.

Nelle ore successive ai fatti, l’abitazione della famiglia e un veicolo della famiglia sono stati perquisiti e al loro interno sono stati trovati ordigni esplosivi rudimentali non attivati.

In seguito al loro attacco, Sajid Akram è stato ucciso dalla polizia, suo figlio Naveed invece risulta gravemente ferito e ricoverato in ospedale sotto custodia.

La dinamica dell’attacco a Sydney

La sparatoria di massa è avvenuta nella serata di domenica 14 dicembre, alle 18:45 (le 8:45 italiane). Sul posto erano presenti centinaia di persone riunite per “Hanukkah by the Sea”, l’evento organizzato dalla comunità ebraica per celebrare la festività.

Come riportato dai media locali, due uomini armati hanno aperto il fuoco sulla folla da un ponte pedonale, sparando indistintamente e ferendo diverse persone.

Il bilancio è di 15 morti e circa 40 feriti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia e raccontato dai testimoni, i due uomini hanno iniziato a sparare dall’alto del ponticello fino a che uno dei due è sceso dal ponte per avvicinarsi alle persone in fuga.

In questo concitato momento, un passante, Ahmed al Ahmed, 43 anni, ha affrontato l’assalitore, riuscendo a sottrargli l’arma, e venendo colpito da due proiettili.

Anche grazie al suo intervento, pochi minuti dopo, i due sono stati neutralizzati dalle forze dell’ordine.

Chi sono le vittime, le reazioni della politica

Come detto, le vittime dell’attentato di Bondi Beach sono 15. Solo alcune di esse sono state ufficialmente identificate.

Si tratta di Eli Schlanger, 41 anni, rabbino assistente del centro Chabad di Bondi. Tra le persone morte c’è anche una bambina di 10 anni, si chiamava Matilda.

Tra le vittime ci sono anche cittadini stranieri, tra cui almeno un francese. Non risultano italiani tra i morti.

In Australia è stato proclamato il lutto nazionale. Le autorità hanno ribadito che non vi è una minaccia immediata in corso, ma la sicurezza attorno agli obiettivi sensibili è stata rafforzata.

Svariate le reazioni ai fatti in tutto il mondo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di antisemitismo evidente, quello israeliano Isaac Herzog ha espresso solidarietà alla comunità ebraica australiana, mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu ha accusato l’Australia di aver sottovalutato il clima di odio antiebraico.